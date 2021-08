Pe data de 25 august 2021 se împlinesc 9 ani de la moartea lui Neil Armstrong, primul astronaut care a ajuns pe Lună

In articol:

Neil Armstrong a fost primul om care a păşit pe Lună, în iulie 1969. Astronautul este cel care a rostit celebrul citat „un pas mic pentru un om, un pas uriaş pentru omenire".

Se împlinesc 9 ani de la moartea lui Neil Armstrong

Pe data de 25 august 2021 se împlinesc 9 ani de la decesul astronautului Neil Armstrong. El s-a născut la 5 august 1930 și avea să devină primul om care a pășit pe Lună.

Neil Armstrong a fost pasionat din copilărie de zboruri şi de construirea aparatelor de zbor, iar la doar 14 ani lua primele cursuri de zbor, pe care le-a plătit muncind la o farmacie. După absolvirea studiilor liceale la Wapakoneta, se înscrie la Academia de Marină a Universităţii Purdue, din Lafayette din statul Indiana. După doi ani, în 1949, îşi satisface serviciul militar la baza Pensacola din Florida, în cadrul unităţilor de paraşutişti ale forţelor navale.

Neil Armstrong- Carieră

În 1952, celebrul astronaut revine la universitate pentru încheierea studiilor, unde predă în același timp matematica. Potrivit www.nasa.gov, în anul 1955, Neil Armstrong a obținut titlul de „Bachelor of Science”. În acelaşi an, după absolvire, el devine pilot de încercare, membru al NACA (National Commitee for Aeronautics), mai întâi la Laboratorul de propulsii Lewis din Cleveland (Ohio), apoi la Staţia NACA pentru zboruri rapide a bazei aeriene Edwards, California.

Transferat la NASA, şi-a continuat activitatea ca pilot de încercare în cadrul secţiei pentru testarea avioanelor de vânătoare F-100, F-101, F-102, F-104, B-47.

În anul 1962, Neil Armstrong a fost acceptat programul de astronauţi al SUA, după şapte ani de activitate ca pilot de încercare şi 2.600

Neil Armstrong, primul om care a pășit pe Lună

ore de zbor. La data de 16 martie 1966, a fost, alături de David R.Scott, pilot-şef pe nava spaţială GEMINI 8, care a efectuat primele manevre de andocare cu o rachetă AGENA.

Neil Armstrong a fost comandantul navei Apollo 11, care la 16 iulie 1969 a fost lansată de la baza Cape Kennedy.

La data de 20 iulie 1969, astronautul a fost primul pământean care a păşit pe Lună, moment în care a rostit faimoasele cuvinte

Neil Armstrong, Buzz Aldrin şi Michael Collins au amplasat pe Lună instalaţii de cercetare și au prelevat probe de praf selenar. De asemenea, în timpul misiunii a fost dezvelită o placă memorială, rămânând înfipt în solul selenar un drapel al SUA. Întoarcerea modulului „Eagle”, recuplarea cu nava, îmbarcarea astronauţilor şi întoarcerea pe Terra au decurs conform planului. Aterizarea pe Terra a avut loc la 24 iulie 1969. La bordul portavionului „Hornet”, preşedintele Richard Nixon i-a felicitat personal pe cei trei astronauţi.

Neil Armstrong a fost numit preşedinte al Consiliului Naţional Consultativ al Corpului de Pace, apoi director al Biroului aeronautic al NASA de la Washington. În 1971, astronautul a devenit profesor de inginerie spaţială la Universitatea din Cincinatti. Din 1979, el s-a consacrat în special carierei economice, fiind membru în consiliile de administraţie ale mai multor firme, înfiinţând mai multe companii.

Neil Armstrong a fost distins, printre altele, cu Medalia pentru Pace a preşedintelui SUA, Medalia NASA pentru servicii deosebite, medalia de aur Hubbard a Societăţii Naţionale de Geografie, Medalia de onoare pentru cercetare spaţială a Congresului SUA. A fost membru al Academiei Naţionale de Inginerie, al Societăţii Piloţilor Experimentali, al Institutului American şi membru de onoare al Federaţiei Internaţionale de Astronautică. Conform www.nasa.gov, Neil Armstrong a primit distincţii din partea a 17 ţări.

Primul om care a pășit pe Lună a murit pe data de 25 august 2012, la 82 de ani. Pe 31 august, Neil Armstrong a fost înmormântat în statul Ohio din Statele Unite ale Americii.

SURSE: www.nasa.gov