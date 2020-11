Pe lângă inel, Emily Burghelea a primit și un Mercedes de 60.000 €. Cum l-a recompensat vedeta pe logodnicul ei

Cerere in casatorie [Sursa foto: Instagram]

Emily Burghelea se poate declara o femeie norocoasă. Logodnicul ei o răsfață cu cadouri scumpe la care alte femei doar visează. După ce a primit inelul și un superb buchet de trandafiri roșii, se pare că surprizele nu aveau să se termine aici. Emily a fost răsfățată de iubitul ei și cu un Mercedes cu care face furori pe străzi.

Inelul de logodna[Sursa foto: Instagram]

Logodnicul misterios, Andrei, îi face toate poftele, dar și blondina știe să îl răsplătească. Așa că Emily s-a dus la un service GSM ca să îi repare telefonul lui Andrei pentru că nu îi mai funcționa. Fosta asistentă TV și-a luat permisul auto de curând, însă este o șoferiță model.

Masina primita in dar[Sursa foto: Instagram]

Iubitul lui Emily a vorbit despre cererea în căsătorie

Andrei, misteriosul iubit a lui Emily, a făcut declarații pentru cancan.ro despre relația pe care o are cu frumoasa blondină și despre cererea în căsătorie.

„De aproape doi ani trăiesc alături de Emily o frumoasă poveste de dragoste pe care nu am crezut vreodată că o să ajung să o arăt la TV și nici să-mi exprim în public sentimentele față de ea. În același timp, am conștientizat faptul că iubirea noastră trebuie să fie încununată într-un mod care să fie pe placul ei. Așa că am ales să contactez producătorii emisiunii cu care ea colaborează parțial, mi-a fost cel mai la îndemână. I-am luat telefonul fără să știe și am căutat-o pe Andreea de la Kanal D, care a fost foarte bucuroasă atunci când a auzit ideea mea, iar de acolo tot ce am făcut a fost public.Legat de faptul că eu îmi ascund fața, este strict legat de o fobie a mea de cameră și de a mă vedea în poze sau filmări care țin de viața mea privată. Dar Emily mi-a creat în direct pagina de instagram iubitul_lui_emily, oamenii s-au abonat la acea pagină și am decis să nu-i las singuri și să o arăt pe ea în ipostazele pe care nu le arată în story-uri, iar eu să apar în continuare mascat.Este o decizie pe care mi-o asum legat de viața mea privată, care după părerea mea, e normal să fie diferită față de viața mea publică”, a spus iubitul lui Emily Burghelea, pentru sursa citată.

