”Raluca se ocupă, în mare parte, de grădiniță, pentru că ea și-a dorit să aibă ocupația ei și să nu fie ”soția lui Pepe”, cea care stă acasă și, cred, orice femeie își dorește să aibă ceva de facut. Și eu ca bărbat îmi doresc ca soția mea să aibă o ocupație. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap”, spune Pepe despre dorința Ralucăi, soția lui, de a fi independentă.

Citeste si: Pepe, făcut K.O. de o vedetă K1! Cântărețul a recunoscut: ”Iftimoaie m-a tăvălit, m-a dat pe jos” EXCLUSIV

Citeste si: Soția lui Pepe cu sânii pe afară la un eveniment important. Ce ținută provocatoare a purtat Raluca

Mai mult, povestește artistul, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, ideea de a face afaceri a venit în urma unei discuții serioase cu Raluca. ”Am întrebat-o ce ar face-o fericită după ce aterminat facultatea, masterele și ce mai are ea. Urma să profeseze... Inițial, mi-a spus că și-ar dori să facă ceva, apoi a apărut oportunitatea să cumpărăm casa în care ea a crescut și să facem o afacere. Și așa ne-a venit și ideea, la o discuție, în familie. Eu m-am apucat de acte, am înființat firma pentru grădiniță, m-am ocupat de partea de avizare și am oferit tot suportul financiar și logistic, doar ca să îi pun visul în brațe. Iar în momentul de față, nu că mă face mândru, sunt super-mega – încântat și fericit pentru cum funcționează lucrurile. (...) O afacere se contruiește în timp, cu cât contruiești mai greu, cu atât e mai solidă o afacere. În momentul ăsta pot spune că este o afacere foarte profitabilă și mai ales sufletește, pentru Raluca. O văd cât este de fericită între copii...”, povestește Pepe, fericit până peste măsură la fiecare cuvând spus despre Raluca.

Pepe voia un club de jazz, dar s-a ales cu un salon de înfrumusețare

În primăvară, Raluca începuse niște cursuri de make-up artist pe care le-a finalizat, ajungând deja să își exterseze talentul pe vedete consacrate. ”Nu a crezut că va profesa din asta”, spune Pepe, zâmbind. Dar lucrurile, culmea, s-au aranjat în așa fel încât Raluca să profeseze și în acest domeniu. ”Am deschis un beauty-salon... Aveam un spațiu comerial pe Victoriei 100, de vreo 3-4 ani... L-am luat în ideea de a face un club, un loc să cânt live, un alt concept, cu jazz, unplugged, dar am întânmpinat o mulțime de greutăți după ce am băgat o groază de bani în el... Am avut dificultăți cu avizarea, deși am rezolvat cu Isu, cu autorizații, dar m-am împiedicat de vecini... Mi-au spus că ei nu vor muzică, deși era izolat fonic... Aveam nevoie de încă o semnătură și nu am putut să îl avizez. (...) Așa că l-am făcut beauty-salon mai ales că e cerere în zonă”, ne-a dezvăluit Pepe.

Mai mult decât atât, investiția pe care a făcut-o este una dedicată, în fapt, fetișelor pe care le are cu Raluca. ”E o afacere de viitor și pentru fete. Vreau să fie ca o roată care se învârte lunar și să le las lor două afaceri”, a mai precizat Pepe, dovedind, din nou că se gândește doar la familia lui pe care o are cu Raluca și cele două fete ale lor.

Pepe despre Raluca: ”Am constatat că e altfel decât restul”

Doar că vacanța pe care a petrecut-o în Spania alături de Raluca l-a făcut să își dea seama că bruneta este femeia pe care și-o dorește cu adevărat. ”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…) Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că iorice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, ne-a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Pepe, parcă mai îndrăgostit ca niciodată de Raluca.