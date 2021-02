In articol:

Pepe și Raluca Pastramă au decis să divorțeze după o căsnicie de mai bine de nouă ani. Deși nu este la primul divorț, artistul mai crede încă în iubire adevărată. În cadrul unui interviu, cântărețul a vorbit despre perioada care urmează atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere sentimental.

Pepe se gândește la o nouă relație?

Se pare că artistul crede în continuare în dragoste adevărată și în căsnicie, ținând cont că a trecut prin două divorțuri. Totodată, de data aceasta, Pepe susține că nu vrea să se grăbească și așteaptă momentul potrivit.

"Da, cred în căsnicie, cred în dragoste, asta nu înseamnă că mă grăbesc şi nu înseamnă că se va întâmpla. Dar cred şi susţin dragostea adevărată, susţin căsniciile, susţin tinerii care se iubesc sincer şi necondiţionat să facă acest pas şi sunt sigur că Dumnezeu le aşază pe toate aşa cum merită fiecare în parte, a declarat Pepe", potrivit VIVA.

Cât despre ceea ce vrea să facă în anul acesta, fostul soț al Ralucăi Pastramă este decis să dea tot ce este mai

bun din punct de vedere profesional.

Pepe este pregătit de o nouă relație, după divorțul de Raluca Pastramă?! Declarații neașteptate: "Cred în dragoste..."

"De la anul 2021 aştept schimbări în bine. Am început, din punctul meu de vedere, cu mult aplomb, cu mult curaj, ştiind că, dacă am trecut peste 2020, care a fost extrem de dificil, în 2021 lucrurile deja sunt oarecum în avantajul meu, pentru că nu am stat degeaba, şi asta contează foarte mult. Profesional, îmi doresc să continui, să fiu sănătos, să pot să creez, să înregistrez cât mai multe videoclipuri, cât mai multe single-uri, să am proiecte în TV şi să merg foarte bine şi pe partea de online. Personal, nu pot să îmi doresc decât sănătate şi să mă bucur de familia mea şi de copiii mei", a mai adăugat Pepe.