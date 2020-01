Mai exact, zilele trecute, în presa mondenă a apărut informația că Pepe s-ar fi împăcat, într-un fel sau altul, cu Oana Zăvoranu, după scandalul epocal prin care au trecut cei doi, în urmă cu mulți ani, la divorț.

”Nu este nimic adevărat. Nu am vorbit, nu am contactat-o niciodată, nu mă complic”, ne-a spus Pepe. Mai mult decât atât, el a explicat pentru WOWbiz.ro care au fost motivele din spatele acestei știri. ”Ea mi-a trimis, de Sărbători, un mesaj. Normal, nu am răspuns, nu aveam de ce să răspund la mesaj, să vorbesc ceva cu ea. Mai ales că știam ce va urma și deja vedeam articolele cu privire la acest subiect, deși știam că eu nu voi deschide o asemenea discuție vreodată. Și, evident, au și apărut acum respectivele ”știri” pe acest subiect. Dar, să fie clar... Eu nu am vorbit cu ea, nu i-am trimis mesaje, nu mă interesează subiectul, nu mă leg la cap”, ne-a spus, vehement din cale afară, Pepe.

În altă ordine de idei, ne-a mai precizat Pepe, lucrurile vor rămâne așa și pe viitor, el refuzând categoric să aibă de-a face cu fosta lui soție. ”Nu avem ce să vorbim... Ar fi chiar culmea”, ne-a mai precizat artistul care, de ani buni, trăiește fericit alături de soția lui, Raluca, și de cele două fetițe ale lor.

Pepe despre Raluca: ”Am constatat că e altfel decât restul”

”Noi ne-am cunoscut pe data de 27 iulie. Era la fix o săptămână de la ziua mea, eram la petrecerea unui prieten foarte bun, se întâmpla în restaurantul în care îl conducea tatăl meu în momentul ăla, iar eu și cântam în seara aceea. Fiind concert Pepe, Raluca a venit cu un grup de prietene și așa am văzut-o pentru prima dată. Am văzut o fată frumoasă, îmbrăcată în roșu și glumeam cu un prieten că Ce mișto e Scufița Roșie”, povestea Pepe, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro. Mai mult, cei doi au complotat petru a pleca împreună într-o vacanță în Spania și, atunci când s-au întors, și-au dat seama că sunt perechea perfectă.

”Mi-am dat seama că vreau să formez un cuplu cu ea atunci când am cunoscut-o mai bine în Spania și când am dormit ca frații și ne-am întors ca frații. Am constatat că e altfel decât restul. (…) Frumusețea relației noastre este că eu am simțit de la început că nu își dorește să iasă în față, nu își dorește să apară… Raluca se ocupă de grădiniță, ea și-a dorit să aibă ocupația ei, nu a vrut să fie soția lui Pepe și atât. Cred că orice femeie își dorește asta și cred că iorice bărbat își dorește așa ceva. Altfel, ar sta acasă și m-ar toca pe mine la cap. (…) I-am oferit tot suportul logistic și financiar, iar în momentul de față nu că mă face mândru, sunt super-mega-încântat și fericit de cum funționează lucrurile”, ne-a mai spus, în studioul WOWbiz.ro, Pepe, parcă mai îndrăgostit ca niciodată de Raluca.