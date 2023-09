„Perfecțiunea închipuită” Mesajul cu care Adelina Pestrițu și-a luat fanii prin surprindere! Vedeta a dezvăluit cum arată de fapt viața ei, dincolo de luminile reflectoarelor

In articol:

Adelina Pestrițu are foarte mulți urmăritori în mediul online, acolo unde vorbește deseori despre întâmplări din viața ei. După ce mulți oameni i-au transmis că o admiră pentru faptul că pare că trăiește viața perfectă, vedeta nu s-a mai putut abține și le-a spus fanilor ei care este, de fapt, adevărul.

Adelina Pestrițu le-a transmis un mesaj fanilor ei

Adelina Pestrițu duce o viață la care mulți oameni doar visează. Vedeta are o căsnicie extrem de fericită cu soțul ei, Virgil Șteblea, iar cei doi au împreună și o fetiță, pe Zenayda. Nici în plan financiar nu stă deloc rău, căci atât ea, cât și partenerul ei de viață muncesc pentru a-și îndeplini orice dorință în ceea ce privește lucrurile materiale. În plus, Adelina este unul dintre cei mai cunoscuți influenceri din mediul online, fiind foarte admirată de oamenii care o urmăresc. De-a lungul anilor, vedeta a primit nenumărate mesaje în care i se spunea că pare că duce o viață fără lipsuri și că, din exterior, nu pare că s-ar confrunta vreodată cu vreo problemă, căci se afișează tot timpul cu zâmbetul pe buze.

Ei bine, după ce a tot primit astfel de mesaje, Adelina Pestrițu a vrut să le transmită oamenilor care o urmăresc că nu tot ceea ce văd ei pe internet este și adevărat. Bruneta a mărturisit că viața ei nu este perfectă și că nici nu există așa ceva. Într-un mesaj postat pe pagina ei de Instagram, Adelina și-a sfătuit fanii să nu se mai compare cu oamenii pe care îi văd pe rețelele de socializare, căci și aceștia se confruntă cu probleme în viața lor de zi cu zi, doar că aleg să afișeze în mediul online doar momentele lor de fericire.

De asemenea, bruneta a povestit că are o mulțime de filmulețe în telefonul ei mobil, făcute în momentele în care nici ea nu apare în ipostaze perfecte, pe care și-ar dori să le facă publice cândva.

„Am telefonul plin de astfel de imagini. Într-o zi o să le montez, ca să vă arăt adevărata față a unui influencer, nu perfecțiunea închipuită de pe Instagram. Viața perfectă nu există!!! E doar o alegere de a prezenta numai ce e frumos. Niciodată să nu vă frustrați pentru ce vedeți în Social Media. Much Love”, a scris Adelina Pestrițu, pe pagina ei de Instagram.

Adelina Pestrițu își dorește încă un copil

Vedeta a vorbit recent despre posibilitatea de a deveni din nou mamă și a dezvăluit faptul că atât ea, cât și soțul ei își doresc să mai aibă un copil. Mai mult, și fiica vedetei este pregătită să primească un nou membru în familie. Vedeta a mărturisit că, în urmă cu ceva timp, fiica ei, Zenayda, nici nu voia să audă de posibilitatea de a avea un frățior sau o surioară, însă de curând și-a surprins părinții, spunându-le că ar vrea să aibă un frate.

„ Măruță: Hopa! Îți mai dorești?(n.red. un copil)

Adelina Pestrițu: Doamne ajută, pune și tu un acatist. Poate vin data viitoare cu vreo veste bună la tine. În ultima perioadă Zeny cam bate în ușă: <<Când primesc un frățior?>>

Măruță: Și tu ce îi răspunzi?

Adelina Pestrițu: I-am spus că pentru asta trebuie să facem un bilețel, să-l citim în fiecare seară când spunem rugăciunea.

Măruță: Și își dorește, nu?

Adelina Pestrițu: Da, mult. Mult! Prima dată când am întrebat-o, acum un an parcă, a zis> <<Exclus>>. Și am zis: <<Mamă, nu avem nicio șansă. Dacă vine un copil, va trebui să facem terapie cu toții>>.

Măruță: Dar și tati și mami își doresc?

Adelina Pestrițu: Da. Și tati și mami.

Măruță: Foarte frumos, Adelina! Știi cum e, la un moment dat nu e nimic mai frumos decât grija unui părinte.”, a fost dialogul neașteptat dintre Adelina Pestrițu și Cătălin Măruță, în cadrul emisiunii acestuia.