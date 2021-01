Petre Roman, dezvăluiri surprinzătoare! A spus cine au fost ”teroriștii” de la Revoluție VIDEO

In articol:

Petre Roman a fost unul dintre primii politicieni de după Revoluția din 89, a fost de altfel și primul premier de după căderea comunismului. Petre Roman a fost și revoluționar, a fost chiar pe celebra ”baricadă de la Inter”, în Piața Universității, acolo unde oamenii au fost împușcați și până astăzi nu se știe cine a tras în ei.

Invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, Petre Roman a fost întrebat cine au fost ”teroriștii” de la Revoluție. (VEZI si ce avere are fostul premier Petre Roman )

Petre Roman, despre ”teroriștii” de la Revoluție ”Au tras securiști și milițieni”

”La baricadă am toate motivele să cred că au tras securiști și milițieni. Niciunul dintre cei care au fost acolo nu este cunoscut”, a spus Petre Roman în emisiunea lui Denise Rifai.

”Erau fără îndoială profesioniști, militari. Căror unități au aparținut? În dosarul avansat de procurorul care a cercetat acest caz sunt anumite elemente pe care le-a găsit acolo unde trebuia să le găsească, adică în arhivele de la Ministerul Apărării Naționale și de la Securitate, atât cât a avut acces. Dar tot ce mi se pare logic în această chestiune este că prin felul în care au tras, omorând oameni la întâmplare, acesta era scopul: să creeze panică, să creeze dezordine, să creeze o stare de imposibilitate de a intra în normalitate, o stare incontrolabilă, și au reușit timp de câteva zile”, a afirmat Petre Roman.

Denise Rifai a insistat însă: ”Dar de cine erau puși, cine era în spatele lor?”

”Din cele ce au fost prezentate în acest dosar și din ceea ce, să zicem, am gândit eu că ar putea să fie, am putea spune că au fost ordine militare. Eu nu pot exclude având în vedere ce am trăit eu la ”baricadă”, cine a tras asupra noastră acolo și ne-a ucis 39 dintre camarazi, inclusiv copii de 15-16 ani, e clar că aceste ordine militare au venit și de la Ministerul Apărării Naționale, de la Armată, și de la Securitate. Asta este ceea ce știu! Mai mult de atâta înseamnă să speculez. Și așa cum am scris și în cele două cărți despre ceea ce am trăit la Revoluție, exercițiul meu de sinceritate este să spun ce am trăit, nu să încep să-mi imaginez. Lucrurile care decurg în mod logic din ceea ce am trăit, acelea le pot spune. Dar ideea să încep să construiesc eu, fără să am o bază suficientă de date, de informații suficientă, nu mă caracterizează. Gândiți-vă că sunt om de știință!”, a precizat Petre Roman la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.