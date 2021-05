Petrecere pe plaja din Vama Veche! Oamenii nu au mai ținut cont de regulile impuse de pandemie! Distracția a fost întreruptă de polițiști

In articol:

Vamaioții au petrecut pe cinste sau cel puțin au încercat până să vină neinvitați și polițiștii care nu păreau că sunt acolo pentru distracție. O petrecere pe plaja din stațiunea de pe litoral a fost întreruptă de oamenii legii, care au intervenit după ce au sesizat că tinerii au uitat cu desăvârșire că suntem în valul trei al pandemiei de coronavirus și că sunt în vigoare niște reguli pentru împiedicarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Petrecere Vama Veche [Sursa foto: Captură video ]

Petrecere în Vama Veche oprită de polițiști

Pe imaginile surprinse de la petrecerea din Vamă se vede cum plaja este plină de tineri și nu ai loc nici să arunci un ac. De regulile impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus nici nu se poate pune problema, căci nu mulți sunt cei care le-au respectat. Pentru câteva ore de distracție, vamaioții au uitat de masca de protecție și distanțarea socială.

Aceștia s-au lăudat pe rețelele de socializare cu modul în care petrec și se distrează, doar că filmulețele au ajuns și în atenția polițiștilor, care s-au prezentat și ei la eveniment, dar nu pentru a li se alătura, ci pentru a opri petrecerea și pentru a preveni un posibil focar de infecție cu virusul SARS-CoV-2.

„Masca de protecție, închide boxa, da, te rog, mai încet. Dacă nu vă conformați acum, o să închidem Vama și nu o mai prindeți vara asta”, i-a avertizat unul dintre polițiștii care au intervenit.

Cei care au ales Vama Veche ca destinație pentru Sărbătorile Pascale spun că este deja o tradiție ca Învierea Domnului să fie sărbătorită pe plajă în ritm de dans.

Citeste si: Reacţia lui Cătălin Moroșanu la dezvăluirile BZI.RO precum că Sergiu, tăticul călăreț, şi-a vândut casa: Când o să mă duc la Iaşi o să am o discuţie cu el- bzi.ro

Citeste si: VIDEO/ O tânără îi face respirație gură la gură mamei ei infectate cu SARS-CoV-2, în India! Imaginile sunt virale pe internet

„Mi-a lipsit foarte mult. E prima ieșire după un an de zile pe care reușim să o facem. Atmosfera e super, ne relaxăm dupa un an de chin. De la 16 ani vin în fiecare an. Anul trecut a fost prima oară când nu am reușit să vin. Reluăm tradiția”, a dezvăluit unul dintre tinerii care au venit în Vama Veche.

Petrecere Vama Veche [Sursa foto: Captură video ]

Situația epidemiologică în România, 3 mai

Până astăzi, 3 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.058.337 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 997.749 de pacienți au fost declarați vindecați.

Până astăzi, 28.380 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS–CoV–2 au decedat. În intervalul 02.05.2021 (10:00) – 03.05.2021 (10:00) au fost raportate 98 de decese (46 bărbați și 52 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus.

Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 ani, 9 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 44 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 22 decese la categoria de vârstă peste 80 ani. 88 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 4 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru 6 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.083. Dintre acestea, 1.214 sunt internate la ATI.

Citeste si: Larisa Udilă a slăbit pe perioada în care a fost infectată cu SARS-CoV-2! „Vreo 3 kilograme, dacă nu chiar 4”. Cum se simte fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”

Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.386.862 de teste RT-PCR și 904.655 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 2.731 de teste RT-PCR (1.910 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 821 la cerere) și 3.259 de teste rapide antigenice.