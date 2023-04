Petru Mircea și-a refăcut viața, la 13 ani de la decesul Mădălinei Manole! Noua lui iubită seamănă izbitor cu regretata artistă

In articol:

Au trecut aproape 13 ani de când Mădălina Manole s-a stins din viață, în locuința sa din Otopeni. Întreaga familie a suferit enorm după decesul ”fetei cu părul de foc”, în special soțul său, Petru Mircea, care a rămas văduv, cu un copil, care la vremea aceea se afla la o vârstă fragedă.

Însă, cu toate acestea, se pare că soarele a ieșit și pe strada bărbatului, căci recent s-a aflat că și-a refăcut viața, alături de o femeie care seamănă izbitor cu regretata cântăreață.

De precizat este că, femeia a fost surprinsă în fața casei lui Petru Mircea, plecând de la locuința acestuia și întorcându-se apoi în același loc. Potrivit imaginilor surprinse cu noua parteneră de viață a lui Petru Mircea, actuala iubită a văduvului Mădălinei Manole seamănă foarte mult cu ”fata cu părul de foc”, conform Cancan.ro.

Cazul morții Mădălinei Manole ar putea fi redeschis

De-a lungul anilor, au existat numeroase speculații în jurul morții Mădălinei Manole, iar acum, la aproape 13 ani de la decesul regretatei artiste, experții FBI au anunțat că dosarul privind cazul acesteia ar putea fi redeschis.

Imediat după ce a auzit acest lucru, fratele Mădălinei Manole a venit cu o serie de declarații, mărturisind că speră să se poată redeschide cazul ei, pentru mai multe investigații și pentru a i se face dreptate, în sfârșit, surorii sale, despre care spune că este convins că nu și-a pus capăt zilelor, așa

cum au stabilit autoritățile după cercetările de la momentul acela.

"Nu că am crezut că nu s-a sinucis, chiar nu am niciun dubiu. Cât voi trăi, am să spun că sora mea nu s-a sinucis. Nu a fost o sinucigașă! Aici nu e pe "am crezut" sau "cred". A fost sinucisă! (…) Îmi doresc să se poată redeschide cazul, dar nu știu...", a mărturisit fratele Mădălinei Manole, pentru playtech.ro.

