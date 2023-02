Semnul primit de astrologul Mădălina Manole înainte să moară subit! A fost nevoită să ia o decizie: „Am trecut pe lângă moarte, învăț să trăiesc din nou”

In articol:

Mădălina Manole, un cunoscut astrolog din țara noastră, a murit fulgerător în urma unui stop cardio-respirator. Decesul femeii de 39 de ani a lăsat un gol imens în inimile celor care au cunoscut-o.

Durerea este cu atât mai mare, cu cât aceasta s-a mai confruntat cu probleme serioase de sănătate în vara anului trecut.

Cu ce s-a confruntat Mădălina Manole, înainte să se stingă subit: "Am trecut pe lângă moarte"

Au ieșit la iveală noi detalii despre Mădălina Manole, astrologul care s-a stins fulgerătoar, după ce a suferit un stop cardio-respirator. Femeia în vârstă de 39 de ani s-a confruntat cu probleme grave de sănătate în trecut. În vara anului 2022, aceasta povestea pe rețelele de socializare că a fost la un pas de moarte din cauza afecțiunilor pe care le avea: "Mă înclin în fața nemărginirii Universului. Mi-a adus lecții grele, dar știu că puteau să fie și mai grele! După ce am trecut pe lângă moarte, învăț să trăiesc din nou, dar de data aceasta cu mai multă poftă și bucurie și recunoștință!

Am revenit cu forțe proaspete! Am avut o perioadă grea, în care m-am confruntat cu niște probleme de sănătate grave din cauza cărora am ajuns la transfuzii de sânge. A fost și un burn out la mijloc și asta pentru că m-am suprasolicitat. Am muncit fără pauză în ultimii 5 ani.

Așa că Universul a decis să-mi pună frână și să mă învețe să mă prețuiesc mai mult. De aceea, unele colaborări le-am încheiat. Am ales să rămân alături de cei care-mi apreciază munca și dau valoare contentului.", scria Mădălina Manole în vara anului trecut, în mediul online.

Mădălina Manole [Sursa foto: Instagram]

Moartea Mădălinei Manole, un șoc pentru apropiați

Vestea că Mădălina Manole s-a stins din viață i-a șocat pe apropiații tinerei, dar și pe cei care au cunoscut-o. Zeci de mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele de socializare, după s-a aflat că astrologul nu mai este printre noi: "Pasăre, inima mea refuză să-și ia rămas bun, dar cred că așa trebuie să fie. Întotdeauna voi prețui fiecare dintre acele momente petrecute împreună, fiecare dintre acele râsete pe care le-am împărtășit. Ai fost o prietena ca nimeni alta, o pasăre rară! Nu te voi uita niciodată!", "Să mă gândesc la așa mare durere e greu de vorbit... Cei mai buni oameni ne părăsesc mereu. Nimic nu se compară cu amintirile dulci pe care le-am împărtășit. Nu este nimic mai dureros decât să mă gândesc la ochii tăi și la zâmbetul tău în aceste zile, acum când ai plecat pentru totdeauna. Dintr-odată te-ai hotărât să-ți iei rămas bun și acum va trebui să mă resemnez cu faptul că nu te vei mai întoarce niciodată. Dumnezeu să te odihnească suflet bun...", "Șocant! Mult prea repede ai renunțat. Sper să-ți regăsești acolo sufletele pereche după care ai tânjit atâta vreme. Ne vom aminti întotdeauna de râsul tău molipsitor", sunt doar câteva dintre mesajele de adio, publicate în mediul online.