Povestea fascinantă a numelui lui Irinel Columbeanu, spusă în premieră de afacerist! ”Trebuie să mergi în genunchi să ajungi la mormântul lui”

In articol:

Columbeanu s-a născut pe 27 mai 1957 la Ploiești, iar părinții lui, Ion și Georgeta, au ales să-l boteze Irinel după o experiență cu totul extremă.

Irinel Columbeanu: ”Am avut niște probleme când eram mic, el m-a salvat”

Irinel Columbeanu a avut probleme de sănătate după naștere și la un moment dat părinții acestuia au aflat de la medici că starea lui este gravă și nu se știe dacă va supraviețui. Cel care i-a salvat totuși viața afaceristului a fost un medic numit chiar Irinel iar părinții i-au promis acestuia că-l vor boteza pe micuț după numele pe care medicul îl purta.

Citeste si: Irina Columbeanu a revenit în mediul online! Reacția uluitoare a internauților: „În sfârșit”

”M-am născut la Ploiești... Am fost de câteva ori să revăd blocul în care a început copilăria mea și pe care mi-l amintesc destul de bine. Lângă Ploiești se află și Mănăstirea Ghighiu, după cum știți, unde am descoperit eu singur mormântul doctorului care purta numele pe care l-am primit și eu.

Citeste si: Florin Salam este distrus de durere! A murit Babi! Va pleca de urgență în SUA- bzi.ro

Citeste si: Fostul șofer al Monicăi Gabor, de negăsit! ”Banderas” nu s-ar mai afla în Mexic! Și Ricky a ”dispărut” de ani buni! Dezvăluiri exclusive

Am avut niște probleme când eram mic... vă spun din povestirile părinților mei. Doctorul care m-ar fi salvat la acea vreme, când aveam aveam o vârstă fragedă, avea cusut pe buzunarul de la halat numele Irinel... Mă rog, numele complet... Dr Irinel... sincer, nu-mi mai aduc aminte numele de familie. Dar ulterior, având câteva indicații, am descoperit mormântul doctorului Irinel. Sunt sigur acum, cum am fost și atunci când am trecut pe acolo.... este lânga una din zonele unde trebuie să mergi în genunchi până la altar pentru a te ruga la icoana Maicii Domnului. Chiar la ieșire este acest mormânt”, a declarat irinel Columbeanu, într-un interviu acordat recent pentru A7TV.

Aici a locuit Irinel Columbeanu în copilărie

Irinel Columbeanu a locuit în prima parte a vieții într-un apartament de la etajul 1 al unei vile din Ploiești. Părinții afaceristului stăteau aici cu chirie, după ce Ion Columbeanu terminase facultatea de petrol și gaze de la Ploiești și se angajase la o rafinărie. Casa respectivă a fost demolată câțiva ani mai târziu, însă familia Columbeanu se mutase deja la bloc, prin repartiție.

Aici locuia familia Columbeanu, la nașterea afaceristului[Sursa foto: Foto: Viața lui Irinel Columbeanu, Tache]

În 1961, când Irinel avea doar 4 ani, tatăl lui s-a angajat la Guvern, ca șef al Protocolului de Stat. Întreaga familie s-a mutat într-un apartament mare, destinat nomenclaturiștilor vremii, pe strada Brîncuța (actuala strada Uruguay, chiar lângă Piața Dorobanți). Apartamentul a rămas în proprietatea familiei mult timp, chiar și după ce averea a ajuns în posesia băncii, pentru că a fost pe numele tatălui lui Irinel. Ion Columbeanu s-a stins din viaă în 2016, la 90 de ani. El a rămas în funcția de la guvern până în 2002, în timpul guvernării lui Adrian Nstase, când s-a pensionat.