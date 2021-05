Irina Columbeanu a revenit în mediul online! Reacția uluitoare a internauților: „În sfârșit”

In articol:

Irina Columbeanu s-a bucurat de un adevărat succes atunci când s-a apucat să facă vlog și posta regulat pe pagina ei de Instagram. Fiica Monicăi Gabor și al lui Irinel Columbeanu posta frecvent pe rețelele de socializare, iar numărul ei de fani a crescut rapid.

După ce s-a mutat în Statele Unite ale Americii alături de mama ei, tânăra nu a mai postat nimic în mediul online.

Fanii au început să se îngrijoreze pentru tânără, care au continuat să o urmărească și să îi ceară să facă din nou videoclipuri. În ultima perioadă, Monica Gabor a fost mai puțin strictă în ceea ce privește accesul fiicei sale pe platformele de socializare. Irinuca a postat prima fotografie pe pagina ei de Instagram, după o pauză de aproximativ doi ani de zile. Prietenii virtuali au reacționat imediat în secțiunea de comentarii și nu au putut să nu observe cât de mare s-a făcut.

„În sfârșit”, „Te-ai întors”, „Frumusețea în persoană”, „Cea mai drăguță', „Mi-a fost dor de tine', „Strălucești”, „Ești foarte frumoasă”, „Superbă”, „Ador”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Prima fotografie postată de Irina Columbeanu, după o pauză de aproximativ doi ani [Sursa foto: Instagram]

Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a vrut ca fiica lui să fie crescută de Monica Gabor

Irinel Columbeanu a făcut dezvăluiri despre divorțul de Monica Gabor. Fostul afacerist și-a dorit să fie cel care se ocupă de creșterea fiicei lor, iar motivul este unul uluitor.

„Divorțul nu m-a schimbat, m-a readus la cum eram înainte. Am fost liber și înainte, și în timpul căsniciei, și după. Egalitatea dintre bărbați și femei ar trebui manifestată în mod unitar. În clipa în care alegi să nu faci loc minciunii, lucrurile sunt automat simplificate. Persoanele nesincere nu se vor mai afla în viața mea. Am considerat că pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele decât în mod opus. Consider că seturile mele de valori ar fi mai utile unui copil decât alte seturi de valori la care ar avea acces în alte circumstanțe”, a declarat Irinel Columbeanu. Citește mai multe AICI.