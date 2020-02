Rambo din Iași, tânărul de 24 de ani care l-a învins pe Tolea Ciumac în ring și va încerca să facă același lucru și în cușcă, are o poveste tristă de viață. Luptătorul se bate pentru a-și ajuta familia, care locuiește în satul Lunca Rateș, lângă Iași, într-o casă din chirpici.

Își construiește o casă mai în satul natal

”Rambo” Lambagiu s-a făcut cunoscut după ce la învins pe celebrul Tolea, într-un meci ce părea inegal mai ales din cauza diferenței de gabarit. Organizatorii au speculat diferența de peste 45 kilograme și 15 centimetri dintre cei doi promovând evenimentul ca o veritabilă ciocnire între David și Goliath. Rambo își începuse însă ascensiunea cu un an înainte, după ce a făcut o remiză cu vicecampionul mondial K1 Artur Kyshenko și a cucerit o piramidă la Cluj. Atunci s-a ales cu un cec de 5.000 euro iar sportivul a uimit pe toată lumea spunând ce va face cu banii.

”Îi voi investi într-o casă la mine, la Lunca Rateș. Acum, cât sunt în putere, voi investi într-o căsuță a mea care să fie lângă casa noastră părintească. Am avut o copilărie fericită, dar grea, în care mi-a plăcut să îmi câștig singur bănuții. Acum vreau să îmi ajut familia cât pot de mult”, a declarat Rambo pentru dynamitefighting.ro.

Lambagiu provine dintr-o familie cu trei copii, care au crescut într-o casă din chirpici. Rambo a trebuit să înceapă de copil să muncească pentru a nu mai depinde de ajutorul părinților, care și așa o duceau destul de greu.

Rambo: ”Nu întotdeauna banii sunt totul”

”Am muncit de mici pentru a ne câștiga traiul, l-am ajutat pe tata la pădure, apoi am mers pe șantier. După ce am terminat clasa a opta, am decis să îmi câștig singur traiul, pentru că nu mai voiam să mă întrețină ai mei. Am muncit pe șantier, pe unde am putut, să pot aduce o pâine acasă. Nu mi-a fost ușor. Casa noastră e una din chirpici, părinții au muncit din greu la ea, dar noi am fost fericiți acolo, nu întotdeauna banii sunt totul”, a mai povestit Rambo, care a mărturisit că visul lui este să ajungă cel mai bun luptător din lume.

Revanșa luptei dintre Tolea și Rambo va avea loc după reguli de MMA (Tolea este avantajat din acest punct de vedere). Meciul va avea loc pe 5 martie, la Sala Polivalentă din Arad, în cadrul galei Dynamite Fighting Show 7.