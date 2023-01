Povestea incredibilă de viață a Georginei Rodriguez. Cum a ajuns să fie partenera lui Ronaldo? ”În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”

In articol:

Georgina Rodriguez, partenera lui Cristiano Ronaldo, duce o viață pe care puține femei din lumea aceasta și-o permit. Însă, tânăra în vârstă de 28 de ani nu a avut parte de acest trai dintotdeauna, ci doar după ce l-a cunoscut pe Ronaldo. Iată povestea incredibilă de viață a Georginei Rodriguez!

Cine este Georgina Rodriguez, logodnica lui Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez (28 de ani) are o poveste de dragoste cu celebrul fotbalist Cristiano Ronaldo (37 de ani) din anul 2016. Modul în care cei doi s-au cunoscut, precum și întreaga viață a Georginei bate filmul. Mai mult, se poate spune că tânăra are o poveste asemănătoare cu cea a Cenușăresei. De la statutul de asistentă de vânzări, aceasta a trecut la statutul de soție a unuia dintre cei mai bogați și importanți fotbaliști din întreaga lume.

Pe lângă cei trei copii pe care îi are Ronaldo, Cristiano Jr.,

născut în iunie 2010 și gemenii Eva şi Mateo, născuți în iunie 2017 din mamă surogat, cuplul are împreună două fiice. Pe Alana Martina, născută în noiembrie 2017, și Bella, născută în aprilie 2022. Bella ar fi trebuit să aibă și un frate geamăn, însă din păcate acesta nu a supraviețuit, murind la naștere.

Astfel, Georgina duce o viață aleasă, fiind privilegiată datorită relației pe care o are cu fostul atacant de la Real Madrid.

Însă, viața Georginei nu a fost mereu roz. Iubita lui CR7 a crescut într-un sat din nordul Spaniei, Jaca, și își dorea nespus de mult să ajungă balerină. Însă, familia sa nu avea o situație materială bună, așa că Georgina a fost nevoită să se angajeze imediat ce a terminat studiile. Aceasta a fost chelneriță într-un restaurant, ulterior plecând în Anglia pentru a învăța engleza. În același timp, actuala parteneră a lui Cristiano muncea ca îngrijitoare.

Povestea incredibilă de viață a Georginei Rodriguez [Sursa foto: instagram.com/georginagio]

Georgina Rodriguez: „În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”

Georgina Rodriguez a avut o viață dificilă, presărată cu multe lipsuri înainte să îl cunoască pe Cristiano. Tânăra originară din Argentina era angajată ca asistentă de vânzări într-un magazin de îmbrăcăminte și accesorii de lux atunci când soarele a ieșit pe strada sa. „Înainte vindeam poșete, acum le colecționez”, declara aceasta în urmă cu ceva vreme. Întâmplarea a făcut ca într-o zi, Ronaldo să apară la acel magazin, în afara orelor de program, pentru a-și cumpăra haine: „Trebuia să plec la 5, dar m-a sunat un coleg, să stau după program pentru că vine un client important. A apărut acest bărbat înalt, frumos, cu un copil.”, a spus Georgina, citează ziare.com.

Chimia dintre cei doi a fost atât de puternică, încât i-a făcut să nu stea prea mult pe gânduri și după doar câteva întâlniri s-au declarat un cuplu: „În ziua în care l-am cunoscut pe Cristiano, viața mi s-a schimbat”, a dezvăluit bruneta.

A urmat apoi o perioadă grea pentru Georgina, care începea să fie tot mai mult în lumina reflectoarelor. Iubita lui Ronaldo a povestit în urmă cu ceva timp că a fost nevoită să renunțe la job-ul de vânzătoare pe care îl avea, deoarece fanii fotbalistului o hărțuiau și ajungeau să distrugă magazinul în care lucra. Treptat, bruneta a devenit un star, iar în prezent face o mulțime de bani din contracte de publicitate, precum și din activitatea sa de pe rețelele de socializare. Însă, deși acum este faimoasă și are tot ce își poate dori o persoană, „Geo” nu a uitat de unde a plecat și se implică în acțiuni umanitare, după cum ea însăși a declarat:

„Știu cum e să începi de jos și să te chinuiești să ajungi cu banii la final de lună. Empatizez mult cu oamenii, datorită originilor mele umile. Acum, că pot să-i ajut pe cei care au nevoie, mă simt foarte satisfăcută. Am muncit mult și am avut o viață plină de sacrificii. Iar Universul m-a recompensat cu cel mai bun lucru posibil: o familie frumoasă.”, a declarat aceasta.

Presa internațională a catalogat relația cuplului ca fiind într-o „criză”

Georgina și celebrul CR7 sunt urmăriți și apreciați de milioane de fani, și puține au fost ocaziile când s-au aflat în mijlocul unor controverse. Însă, începând cu primele zile ale anului 2023, presa internațională vorbește tot mai mult despre ei și afirmă că relația dintre starul de la Al-Nassr și Georgina ar fi intrat într-o „criză”. Dezvăluirile despre o posibilă despărțire a vedetei fotbalului mondial de iubita sa au fost făcute în cadrul emisiunii mondene „Socialite”. Jurnaliștii iberici au relatat că relația dintre cei doi n-ar mai fi ca pe vremuri. Mai mult, s-a constatat că între Ronaldo și iubita lui nu ar mai exista apropierea din trecut.

„Lipsa de chimie dintre cei doi”, a notat Mundo Deportivo. „Răceala dintre cei doi devine din ce în ce mai evidentă. În America Latină se vorbește despre faptul că cei doi ar putea să se întâlnească în continuare din comoditate, pentru că relația lor le aduce atât contracte mari de publicitate, cât și o viață foarte confortabilă.”, a mai explicat și jurnalista spaniolă Laura Roige, în cadrul emisiunii Telecinco.

Povestea incredibilă de viață a Georginei Rodriguez [Sursa foto: Profimedia]

Georgina a pus capăt speculațiilor privind o posibilă despărțire

Relația fotbalistului Cristiano Ronaldo cu frumoasa Georgina Rodriguez a fost des comentată în ultima vreme de către presa internațională. Despre aceștia se scrie că și-ar fi anulat nunta, întrucât relația lor s-ar afla într-un impas. Însă, în ciuda acestor speculații, cei doi se arată fericiți în Arabia Saudită, acolo unde s-au mutat cu copiii lor după ce CR7 a semnat cu Al-Nassr.

Mai mult, pentru a pune capăt speculațiilor privind o posibilă despărțire, fostul fotomodel a postat un mesaj amplu în mediul online. „Geo” le-a explicat fanilor săi că nu există nicio problemă între ea și starul portughez, dar și că îi va fi alături acestuia în Arabia Saudită:

„Suntem foarte entuziasmați de această nouă aventură, la Al-Nassr, și vrem să le mulțumim tuturor celor care au făcut-o posibilă. Sunt recunoscătoare să te văd, Cristiano, atât de entuziasmat și că mergem, de mână, în aceeași direcție, către un viitor strălucit. Întotdeauna împreună cu familia noastră superbă.”, a fost mesajul transmis de brunetă.

Ce sacrificii trebuie să facă Georgina Rodriguez pentru a sta cu Ronaldo în Arabia Saudită

Georgina Rodriguez este în Arabia Saudită alături de Cristiano Ronaldo și copiii lor. Însă, pentru acest fapt, partenera fotbalistului trebuie să facă mai multe sacrificii. Astfel că, deși femeile din Arabia Saudită au primit numeroase libertăți în ultimii ani, țara rămâne una restrictivă, iar femeile au mult mai puține drepturi și libertăți decât în Vest.

De aceea, „Geo” va trebui să poarte abaya în public, adică o ținută, de obicei de culoare închisă, care acoperă corpul din cap până în picioare. Argentiniana va trebui să renunțe la hainele strâmte și scurte și să adopte un stil modest și discret. Mai mult, iubita lui Ronaldo nu are voie să mănânce, să bea sau să fumeze în public în timpul Ramadanului, între lunile martie și aprilie. Întrucât nu este musulmană, Georgina nu are voie să viziteze Orașele Sfinte, cum ar fi Mecca sau Medina, dar și alte situri naturale sau monumente. O altă interdicție pentru Georgina Rodriguez este aceea că nu are voie să aducă și să consume alcool în Arabia Saudită.

Surse: digisport.ro, gsp.ro, prosport.ro