Presa din Africa de Sud a reacționat după ce Gigi Becali și-a trimis un delegat să-i caute jucători în campionatul african

In articol:

Presa africană relatează că oficialii „roș-albaștri” continuă să spere la achiziționarea lui Reeve Frosler, fundașul formației Kaizer Chiefs, pe care au mai încercat și în trecut să-l transfere.

În luna iulie a acestui an, FCSB a reușit să-l transfere pe Siyabonga Ngezana tot de la Kaizer Chiefs, un jucător care l-a impresionat pe Gigi Becali. Tot atunci, oficialii FCSB-ului au pus pe masa celor de la Chiefs o ofertă pentru Reeve Frosler, dar aceasta a fost respinsă.

„Am auzit că nu renunță la el. Ei cred încă că ar putea fi un mare plus pentru lotul lor, mai ales acum când Ngezana se dovedește a fi o achiziție valoroasă pentru ei”, a declarat o sursă pentru Mgosi Squad.

Becali își dorește atacant înalt

„Clubul românesc continuă să monitorizeze evoluția lui Frosler și a altor jucători din Premier Soccer League (PSL) din Africa de Sud, deoarece au realizat că această ligă poate fi o adevărată mină de aur pentru ei”, susțin sursele africane.

E o chestiune de timp până când FCSB va afla dacă îl vor aduce pe Reeve Frosler, cu toate acestea, un lucru este clar, Gigi Becali l-a trimis pe impresarul Florin Vulturar în Africa de Sud pentru a-I aduce un atacant înalt, de 1.90m.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Cum a făcut avere Călin Donca, milionarul arestat preventiv. Ar fi înșelat mai multe persoane cu o criptomonedă- stirileprotv.ro

Citește și: Real Madrid vrea să ia un jucător de la Bayern Munchen în vara viitoare! Alphonso Davies, în vizorul clubului spaniol

Farul Constanța - FCSB 0-1 [Sursa foto: Instagram FCSB]

Citește și: Rafael Nadal se gândește la viața de după tenis! Spaniolul ar fi încântat să ajungă președintele lui Real Madrid

Andrea Compagno a prins doar o repriză la derby

„Compagno e foarte mulțumit. Compagno intră, fiecare cu treaba lor, eu uite nu mă pricep la fotbal și eu știu că dacă dau pe un jucător 1 milion și jumătate, trebuie să joace și el o repriză și eu știu că dacă joacă din 3 în 3 zile… eu nu mă pricep așa bine.

Dar eu știu că dacă am inteligență și am 5 schimbări, de ce să nu mă folosesc de 5 proaspeți. Poate nu fac bine, dar uite că până acum am făcut bine. A fost ok, am zis eu că nu a fost ok? Dar Miculescu nu a fost ok? Mai bun mi s-a părut Miculescu”, a declarat Gigi Becali.

Citeste si: „Nu doresc nimănui să simtă ceea ce simţim noi în momentele astea şi ce am simţit noi în aceste patru săptămâni.” Ce s-a întâmplat cu mama lui Sebi, tânărul care a pierit în accidentul de la 2 Mai- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Salam, duminica aceasta la “40 de întrebări cu Denise Rifai”- radioimpuls.ro

În total, FCSB a efectuat în total 5 schimbări pe durata partidei. Pe lângă Miculescu și Djokovic, pe teren și-au mai făcut apariția și Lixandru, Crețu și Radaslavescu. Prospețimea din lotul lui Elias Charalambous și-a spus cuvântul, dobrogenii ajungând foarte rar la poarta apărată de Ștefan Târnovanu, iar partida s-a încheiat fără gol primit de „roș-albaștri”.

Gigi Becali: „El își face datoria, aleargă foarte mult, protejează foarte bine”

Chiar și așa, omul de afaceri din Pipera se pare ca i-a remarcat calitățile fotbalistului italian și se declară în continuare mulțumit de prestațiile sale.

„Să vedem în iarnă, dar avem atacant. Compagno dacă dădea golul ăla acolo își făcea datoria. El își face datoria, aleargă foarte mult, protejează foarte bine. Nu e el cu varza extraordinar de familiarizat, dar sare bine la cap, are și execuții. Sunt mulțumit de Compagno ”, a spus Gigi Becali.

Conform site-ului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a lui Andrea Compagno este de 2,5 milioane de euro.