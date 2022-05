Prima apariție a Anei Baniciu, după moartea mamei sale. Ce decizie a luat artista referitoare la cariera ei?

In articol:

Ana Baniciu traversează o perioadă extrem de dificilă. În urmă cu aproape o săptămână și-a pierdut mama, iar de atunci viața i s-a schimbat radical.

Cu toate acestea, artista a decis să nu se retragă din lumina reflectoarelor. Ea a urcat din nou pe scenă seara trecută, însă într-o cu totul altă formulă.

Citeste si: „Mama ta nu a murit!” Mesajul emoționant pe care l-a primit Ana Baniciu de la un celebru artist, după ce și-a pierdut mama

Ana Baniciu a revenit pe scenă, după moartea mamei sale

Ana Baniciu și-a adunat forțele și a urcat din nou pe scenă, la câteva zile de când mama sa a decedat. Vizibil afectată de pierderea suferită, artista a ales să se afunde în muncă pentru a reuși să facă față acestei perioade dificile din viața ei.

Ana Baniciu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Superba vedetă de la noi a născut în mare secret un băiețel! Artista a ținut secretă toată sarcina- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vedeta a venit, însă, și cu un anunț care i-a luat prin surprindere pe fani, căci a transmis că s-a alăturat trupei "DJ Project":" Noi începuturi! Un nou capitol în care urmează să ne întâlnim cu voi în toată țara, la concerte, la radio și la tv! Aceasta este noua formulă DJ Project și în seara asta ne întâlnim la primul concert." , a scris Ana Baniciu în mediul online, înainte de concertul susținut vineri seara.

Ana Baniciu, alături de mama sa [Sursa foto: Instagram]

Ana Baniciu, alături de mama sa până în ultimele clipe ale vieții

Ana Baniciu a fost devastată de pierderea suferită. Artista a mărturisit pe rețelele de socializare că a stat lângă mama ei până la ultima suflare. Într-un mesaj emoționant, postat pe contul personal de Instagram, solista a ținut să împărtășească cu cei de acasă aprecierea și iubirea necondiționată pentru cea care i-a dat viață: "Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem. Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat.

Citeste si: Ana Baniciu, schimbată radicală de relația cu Edi Kovacs: ”Mă consider extrem de norocoasă”. Artista se pregătește de nuntă

Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează! Mama mea sfântă și bună, pe care o iubesc infinit, mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte! De mulțumit, am să îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta, care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mandră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființa mea, în fiecare secundă!", a scris Ana Baniciu, în mediul online.