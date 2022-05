„Mama ta nu a murit!” Mesajul emoționant pe care l-a primit Ana Baniciu de la un celebru artist, după ce și-a pierdut mama

In articol:

Ana Baniciu nu traversează cea mai bună perioadă a sa. Cântăreața trece prin momente dificile după ce mama ei s-a stins din viață. Fanii de pe Instagram au reacționat imediat ce au aflat vestea, iar vedetele i-au fost alături cu mesaje de încurajarea pentru aceste clipe grele.

Blondina a primit zeci de comentarii la postarea de pe Instagram, iar printere internauții care au ținut să îi transmită cuvinte de încurajare se numără și vedete. Foști colegi din emisiunile la care a participat la TV sau colegi din industria muzicală și-au exprimat regretul față de drama prin care trece în prezent fiica lui Mircea Baniciu.

Un celebru artist din România i-a transmis un mesaj impresionant Anei Baniciu

Ana Baniciu și mama ei [Sursa foto: Facebook]

Cu siguranță nu există cuvinte pentru durerea pe care o traversează frumoasa cântăreață în prezent, însă fanii și colegii de breaslă au încercat să îi transmită mesaje de încurajare și vorbe care să o ajute să treacă mai ușor prin aceste momente.

Unul dintre ei a fost și Connect-R, cel care i-a lăsat câteva vorbe emoționante, într-un comentariu pe Instagram.

Citeste si: După ce s-a logodit, Ana Baniciu visează să fie mamă! Deja a planificat totul! "Ne gândim să ne cumpărăm o casă"| EXCLUSIV

Citeste si: Se dau bani de la stat: pana la 1.500 lei pe luna. Cum se intra in posesia lor- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Mama ta nu a murit, pentru că nu s-a născut niciodată, ci doar a plecat din trup! Dumnezeu să-i facă drumul Lin, până când vă veți revedea”, a scris Connect-R într-un comentariu pe care i l-a lăsat Anei Baniciu, la fotografia cu mama ei.

Ana Baniciu, declarații emoționante după moartea mamei sale

Mama Anei Baniciu s-a stins din viață, iar artista a făcut anunțul trist în cursul zilei de duminică.

Vedeta a povestit, într-o postare pe Instagram, cât de importantă a fost mama sa pentru ea și a vorbit despre dragostea nemărginită pe care va continua să i-o poarte.

„Adina, mama care și-a dedicat întreaga viață copilei ei, care a sprjinit-o și a trăit pentru un singur om… pentru mine! Am stat în ultimele 2 luni alături de ea, am respirat în același ritm și ne-am spus tot ce era frumos și poate am mai uitat să spunem ”, a transmis artista.

Citeste si: Ana Baniciu, adevărul despre părinții logodnicului ei. Cum se înțelege artista cu viitoarea sa mamă soacră

Vedeta a povestit în mediul online că i-a fost alături mamei sale până la ultima suflare și spune că zilnic îi va mulțumi pentru tot ceea ce a făcut pentru ea.

„Am fost alături de ea până la ultima suflare și am condus-o spre un loc luminat. Mama mea nu pleacă niciodată de lângă mine, ea este cu mine la fiecare pas și mă ghidează! Mama mea sfântă și bună pe care o iubesc infinit mi-a dat ultima și cea mai importantă lecție, lecția vieții și înțelepciunea atunci când vine vorba de moarte!

De mulțumit, am sa îți mulțumesc în fiecare zi din viața mea pentru că ai fost, ești și vei fi lângă Ana ta care are planuri mari și care nu o să stea o secundă, o să te facă mândră în continuare, așa cum a făcut-o și până acum! Te iubesc cu toată ființa mea, în fiecare secundă”, a scris Ana Baniciu pe Instagram, atunci când a făcut anunțul.

Citeste si: Ana Baniciu și-a luat fanii prin surprindere. Vedeta a făcut primele declarații despre sarcină: "Apare copilul înainte de nuntă"

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ana Baniciu (@ana_baniciu)