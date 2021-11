Prima imagine cu Elena Marin, după operația suferită la picior. Celebra dansatoare poartă cârje, lucru care i-a îngrijorat pe fanii ei

In articol:

Elena Marin a suferit operația necesară la genunchi, după ce mai mulți medici i-au dat același verdict: intervenția chirurgicală. Celebra dansatoare a avut nevoie de acest lucru, pentru a continua ce-i place să facă cel mai mult în viață: să danseze. Elena a traversat cea mai grea perioadă a vieții ei de când medicii i-au spus că are nevoie de operație la ambii genunchi, pentru a putea să-și continue cariera, așa cum o făcea

odată.

Citeste si: Elena Marin s-a resemnat și se operează de urgență la picior: „Voi avea două suruburi de pus în gambă”

Elena și-a luat sufletul în ”dinți” și s-a lăsat pe mâna specialiștilor, care i-au făcut intervenția chirurgicală necesară. Tânăra a ținut să le arate și celor care o urmăresc în mediul online, cum este după ce a stat în spital, unde s-a lăsat pe mâna medicilor. Tocmai din acest motiv, Elena nu prea a fost activă în mediul online, iar cei care o susțin s-au îngrijorat teribil de lipsa ei, dar și de faptul că au văzut-o în cârje. Cel mai probabil, după operație, Elena a avut nevoie de ele, pentru a se putea deplasa mai ușor.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Citeste si: Elena Marin, declarații incendiare despre strategiile făcute la Survivor. Cum a ajuns faimoasa în ipostaza de "victimă"?

Elena Marin [Sursa foto: Instagram]

Elena Marin, despre probleme pe care le-a avut

Problemele la picioare i-au dat mari bătăi de cap în ultimele luni și îi încurcă extrem de tare planurile de viitor. Elena Marin visează să-și deschidă o școală de dans, acolo unde să pregătească noi generații de dans.

„ Nu pot purta nici măcar pantofi cu toc, darămite să mai fac mişcări de dans. Şi cum visul meu cel mare e să deschid o şcoală de dans pentru copii, am pus tuturor medicilor aceeaşi întrebare: ‘După operaţie, voi mai putea dansa?’ Am fost norocoasă şi de peste tot am primit acelaşi răspuns, afirmativ. Chiar şi cu două suruburi în picior. Fapt e că voi putea face tot felul de figuri de dans, inclusiv să le arăt viitorilor mei cursanţi cum e să stai pe poante, aşa că, de acum cu Dumnezeu înainte!”, a precizat Elena Marin, pentru impact.