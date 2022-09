Prima reacție a Isabelei, după ce Daniel Onoriu s-a afișat cu o altă femeie: „Cât de mult îți poți împinge limitele”

In articol:

Isabela și Daniel Onoriu au avut o poveste de iubire cum rar îți este dat să vezi. După o primă întâlnire, la scurt timp, fostul pilot a și cerut-o de soție, fiind fermecat de frumusețea sa, iar la două săptămâni distanță au și organizat o nuntă ca-n povești.

Însă, iubirea lor a ajuns acum la final. După ce relația a trecut proba timpului și a greutăților, Isabela fiindu-i alături lui Daniel Onoriu pe timpul spitalizării, recent, cei doi au anunțat destrămarea cuplului.

Isabela Onoriu visează la o nouă iubire

Primul care a făcut totul public a fost fostul pilot, spunând că nu mai simte aprecierea partenerei sale de viață pentru tot ce îi oferă.

Ulterior, declarațiile șoc ale sportivului au fost confirmate și de la Isabela, care spunea că din punctul ei de vedere nu mai există șanse de împăcare.

Iar acum, la câteva săptămâni distanță de când și-a asumat statutul de femeie singură și disponibilă, Isabela Onoriu privește cu încredere spre viitor.

Încă soția lui Daniel Onoriu mai crede în iubire și, de asemenea, încă visează la bărbatul ideal care să-i fie aproape.

Pe rețelele de socializare, Isabela Onoriu a lansat un mesaj prin care a dat de înțeles că viața sa amoroasă continuă și fără Daniel Onoriu.

Ea spune că are încredere în vremurile ce vor veni. Doar timpul, notează ea, îi va scoate în cale un bărbat iubitor, atent, luptător, care să îi vrea mereu binele și care să o pună pe primul lor în orice circumstanțe.

”Cândva, undeva, vei întâlni un bărbat atât de hotărât să te iubească încât va fi capabil să lupte chiar și cu tine pentru a-ți demonstra cât ești de puternică, cât ești de frumoasă și cât de mult îți poți împinge limitele. Pentru el va conta doar să îți fie ție bine”, a scris Isabela Onoriu în mediul online.

Isabela Onoriu, pregătită de o nouă relație, după separarea de fostul pilot [Sursa foto: Instagram]

Declarațiile recente despre o posibilă nouă relație vin după ce Daniel Onoriu a vorbit public despre șansa pe care ar vrea să o dea primului său mariaj.

Fostul pilot a declarat că Mihaela este femeia pe care ar primi-o cu brațele deschise în apoi, regretând divorțul de mama copiilor săi.

„ Regret că mi-am lăsat nevasta, pe prima nevastă, pe Mihaela. Dacă ea ar veni acum la mine, din toată inima aș spune da”, a declarat fostul pilot de raliuri, la un post TV.

Daniel Onoriu, ipostaze tandre o cu o blondă misterioasă

Fostul pilot de raliuri este foarte activ pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii săi din mediul online. Ei bine, nu este niciun secret faptul că acesta are probleme în căsnicie și chiar a ajuns la divorț cu Isabela, cea care i-a fost alături la bine și la greu în ultimii ani. Se pare, totuși, că acesta se împacă destul de bine cu lipsa ei, căci deja s-a postat alături de o blondă misterioasă.

”Nu am nevoie de un prieten care se schimbă când mă schimb eu, care dă din cap când dau și eu. Umbra mea face asta foarte bine. Am nevoie de prieteni care să mă pună din nou pe drum atunci când o iau pe arătură. Noi ne cunoaștem de 20 de ani și am avut o relație specială”, a scris Daniel Onoriu pe pagina sa de Instagram, în dreptul imaginii cu pricina.