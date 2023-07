Prima reacție a Mirunei, după ce s-a vehiculat că ea și Cosmin s-au împăcat, chiar și după divorț: „Vreau să îmi continui viața frumos” Tânăra a fost sinceră și directă cu urmăritorii ei

In articol:

Miruna și Cosmin s-au cunoscut în cadrul emisiunii prezentată de Simona Gheorghe, iar la final, când au ieșit câștigătorii sezonului și al marelui premiu, s-au și căsătorit.

Mariajul lor, însă, nu a durat foarte mult timp, căci imediat au și anunțat că divorțează, relația lor fiind încă de la început una cu multe suișuri și coborâșuri.

Citește și: "Am un feeling că ești însărcinată" Raluca și Alex vor deveni părinți? Fotografia cu care bruneta și-a pus serios fanii pe gânduri

Miruna dezminte zvonurile apărute

Au plecat fiecare pe un alt drum, dar zvonurile au tot continuat să apară. Iar ultimul zvon care circulă în online este acela conform căruia Miruna și Cosmin au mai dat o șansă iubirii.

Internauții cred și spun că cei doi s-au împăcat, lucru care a ajuns acum și la urechile Mirunei, care a și reacționat imediat.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: BREAKING NEWS. Anunțul momentului. Vladimir Putin a promulgat legea!- stirileprotv.ro

Tânăra dezminte orice fel de informație și spune că nu, nu s-a împăcat cu Cosmin! Totul, subliniază ea, sunt doar aberații și neadevăruri, căci, în realitate, fiecare are o nouă relație.

Citește și: "Cel mai toxic om" Miruna a izbucnit în mediul online, după divorțul de Cosmin! Gestul cu care și-a pus susținătorii pe gânduri: "Nici nu te vrea, nici nu te lasă"

Cosmin și-a asumat public iubirea pe care o trăiește acum, în timp ce ea spune că preferă discreția și să dea uitării trecutul și experiența televizată de care a avut parte.

Mai mult decât atât, Miruna mai transmite și faptul că acum, mai mult ca oricând, își dorește liniște și să ducă o viață frumoasă alături de familie, prieteni și iubitul ei, axându-se pe muncă și pe ce îi scoate destinul în față, căci trecutul nu mai poate fi schimbat.

Citeste si: „Un lucru foarte nasol pe care mi-l amintesc înainte de chestia asta e că atunci când ne certam tot mă amenința.” Cum o amenința Daniel Balaciu pe Dana Roba în timpul certurilor- kfetele.ro

Citeste si: "Am orbit după ce mi-am făcut tatuaje pe ochi, dar nu regret". Tânăra de 28 de ani își apără simbolurile satanice de pe corp: "Mă ajută"- stirilekanald.ro

Citeste si: Florin Răduţă, diagnosticat cu cancer pentru a treia oară: "Mi-am dat seama că ceva se întâmplă. Sufletul meu era deja bolnav și era trist". Artistul a suferit și un preinfarct- radioimpuls.ro

Citește și: ”Nu așa rezistă o căsnicie” Paul și Roxana au divorțat?! Detaliul care arată clar că tânăra este din nou singură

”Ideea e că mă simt obosită… Nu știu dacă datorită faptului că ne-ați îndrăgit în emisiune ca și cuplu sau pur și simplu din plictiseală aberați că m-am împăcat cu C (nr. Cosmin), dar am rugămintea să încetați. Sunt atâtea luni de la divorț și unii tot inventează povești pe internet. Nu mai avem nicio legătură de la divorț până în prezent și nici nu vom mai avea. Fiecare vom avea sau avem relație și nu e ok să vă apucați să aruncați informații „sigure” pe internet. Este ultimul mesaj de genul pe care-l mai transmit, care are legătură cu experiența emisiunii. Vreau să îmi continui viața frumos, să îmi vad de familie, de muncă, de prieteni, de omul de lângă mine în liniște și discreție”, este o parte din mesajul publicat acum de Miruna, pe pagina sa de Instagram.

Prima reacție a Mirunei, după ce s-a vehiculat că ea și Cosmin s-au împăcat, chiar și după divorț [Sursa foto: Instagram ]