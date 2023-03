Cosmin, prima apariție publică alături de Andreea, noua sa iubită, la câteva zile de la semnarea actelor de divorț! Cei doi sunt îndrăgostiți lulea unul de celălalt

In articol:

Cosmin a crezut că și-a găsit marea dragoste în Miruna, cea cu care s-a căsătorit, însă de care a și divorța la circa o lună de la semnarea actelor de căsătorie. Despărțirea a creat un întreg scandal în mediul online, cei mai mulți dintre internauți criticând-o aspru pe Miruna, pentru că a ales să se căsătorească în condițiile în care sentimentele de fostul său partener, Luță, nu

dispăruseră complet. În momentul de față, cei doi foști soți sunt oficial despărțiți și fiecare dintre ei se bucură de un nou partener de viață. Dacă Miruna a ales să păstreze misterul legat de bărbatul care este acum în viața sa, însă despre care toată lumea crede că este chiar Luță, Cosmin nu se sfiește să se afișeze în mediul online alături de noua sa iubită, de care se pare că este foarte atașat.

Cosmin a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a dezvăluit că iubește din nou, la scurtă vreme de la despărțirea de Miruna. Tânăra se numește Andreea, are 22 de ani și încă se află pe băncile facultății. Recent, cei doi au postat în mediul online o imagine de cuplu, care i-a bucurat nespus pe toți admiratorii tânărului.

Cosmin și-a sumat relația cu noua sa parteneră de față cu Miruna, fosta sa soție

La scurtă vreme după ce Cosmin a postat în mediul online prima imagine cu noua sa iubită, a apărut din nou pe micile ecrane alături de fosta sa soție, Miruna. Tânărul a ales să vorbească liber despre viața sa sentimentală și să recunoască faptul că iubește sincer din nou și că trecutul nu mai contează pentru el.

„Știe toată lumea, pentru că eu am vrut să știe, nu mă feresc de nimeni. E o relație foarte frumoasă. Bine... toate relațiile sunt frumoase la început. Este o fată super dulce, care are foarte multe calități și momentan ne înțelegem foarte bine. Mi-a scris pe Instagram acum vreo 3-4 săptămâni, să nu greșesc, am vorbit o perioadă de câteva zile și ne-am văzut. Am mers la o cafea și după ne-am cunoscut mai bine. Relația e caldă. Sincer, chiar sunt vindecat, asta vorbeam și cu noua mea iubită.

I-am spus să nu ai impresia că eu acum am intrat într-o relație cu tine ca tu să fii un pansament pentru mine, pentru că nu-mi doresc asta. Nu-mi doresc să-mi bat joc de nimeni, să mă folosesc de cineva ca să trec eu peste o poveste de-a mea, nu. Nu este așa, am trecut peste și momentan chiar sunt foarte bine. Dacă nu era ceva serios nu mă afișam să vadă lumea că am relație și poate la scurt timp să mă despart.”, a spus Cosmin în urmă cu câteva zile.