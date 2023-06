Primele declarații ale Andreei Bălan, după ce și-a oficializat relația cu Victor Cornea! Vedeta, mai fericită ca niciodată: „Am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine”

In articol:

Andreea Bălan se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Ei bine, admiratorii blondinei s-au bucurat la maxim pentru artistă, asta după ce blondina a confirmat că este într-o relație cu tenismenul Victor Cornea, în vârstă de 29 de ani.

Imediat după ce și-a oficializat relația cu noul iubit, astăzi, 23 iunie, chiar de ziua sa de naștere, Andreea Bălan a făcut o serie de declarații despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de partenerul de viață, mărturisind că este extrem de fericită.

Cât despre diferența de vârstă dintre cei doi, aceea de 9 ani, Andreea Bălan a precizat că nu reprezintă o problemă, mai ales că la rândul ei, aspectul fizic o avantajează, căci nu arată de vârsta pe care o are, de fapt, în buletin.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca și suflet sunt tânără și mă comport copilărește.”, a declarat Andreea Bălan, pentru un post TV.

Cum a reușit Victor Cornea să o cucerească pe Andreea Bălan

Deși de-a lungul timpului a fost o fire destul de discretă când a venit vorba despre viața sa personală, acum, Andreea Bălan a fost mai sinceră ca niciodată și a dezvăluit cum a reușit, de fapt, tenismenul să o cucerească.

Vedeta a mărturisit că principala calitate a lui Victor Cornea este disciplina, lucru ce a atras-o foarte tare pe blondină. Mai mult decât atât, pe lista calităților care l-au făcut pe Victor să intre în grațiile Andreei Bălan mai sunt și performanța și ambiția, spune cunoscuta artistă.

„M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc.”, a mai spus Andreea Bălan.

Andreea Bălan și iubitul ei, Victor [Sursa foto: Facebook ]