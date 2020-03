Alin Goga este un fost director al Direcţiei Juridice din cadrul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale şi a intrat în contact cu o mie de persoane.

Omul bolnav de coronavirus a povestit într-un interviu pentru Evenimentul Zilei că s-a dus singur la spital la apariţia primelor simptome. Alin Goga a spus că primele semne de boală au apărut la două zile după ce s-a întors din Stuttgart.

Citeste si: Mikel Arteta, antrenorul echipei Arsenal, testat pozitiv cu coronavirus. Prima declarație: „Sunt extrem de dezamăgit”

Bărbatul a declarat că medicii de la Spitalul Victor Babeş nu au vrut să îl interneze în primă fază, însă el a insistat că este absolut necesară spitalizarea.

“Am călătorit la Stuttgart, și acolo este cea mai mare comunitate de italieni din afara Italiei. Am revenit în România pe data de 2 martie, iar de pe data de 4 martie am început să am dureri musculare. Se simțeau ca și o febră musculară. După durerile musculare am început să mă simt ca și când aș fi fost bătut, după care am început să am frisoane și febră. Am avut în prima fază 38 de grade, iar mai apoi și 39 cu 2. Apoi am început să tușesc, dar acum nu prea mai tușesc”, a declarat Alin Goga, pacientul cu numărul 37 din România infectat cu coronavirus.

Alin Goga, dezvăluiri uluitoare din spital. Bolnavul de coronavirus este tratat cu nurofen şi paracetamol

Internat în spital, Alin Goga a dezvăluit că este tratat cu Nurofen şi Paracetamol. În plus, bărbatul a spus că deşi a intrat în contact cu familia sa, autorităţile nu s-au sinchisit să îi testeze şi pe membrii familiei pentru a vedea dacă şi eu sunt infestaţi cu noul tip de coronavirus.

Citeste si: CORONAVIRUS ROMÂNIA. Cimitirul din Ploiești unde este înmormântată Mădălina Manole s-a închis!

"Nu a venit nimeni să mă întrebe cu cine am luat legătura și nimeni nu m-a întrebat pe unde am umblat. De asemenea, soția mea și copiii mei nu au fost anunțați, nu le-au fost recoltate analize. Nu le-a zis nimeni să nu iasă din casă. Eu cu ei am trăit câteva zile, după ce m-am întors. Eu am fost cel care azi, din spital, am luat legătura cu părinții colegilor de școală a copiilor mei și le-am spus ca am fost infectat cu Coronavirus. Mă așteptam ca autoritățile să se miște mai repede", a declarat Alin Goga pentru sursa mai sus menționată.

Cu toate că bărbatul se simţea destul de rău, medicii i-au spus să nu se alarmeze pentru că situaţia este sub control şi în cel mult 14 zile va fi vindecat.

"Cei de la Victor Babeș nici nu au vrut să mă interneze. Mi-au spus să plec acasă că mă vor anunța ei în legătură cu rezultatul analizelor. (…) Să stau liniștit că în 14 zile îmi va trece. Acum mă bucur că nu mai tușesc", a mai spus bărbatul bolnav de coronavirus.