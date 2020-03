Oana Lis, îngrijorată pentru sănătatea soțului ei

Epidemia de coronavirus a băgat frica în vedetele din România. Oana Lis se teme pentru pericolul la care poate fi expus soțul ei, Viorel Lis. Fostul primar al Capitalei are mai multe probleme de sănătate, iar contactul cu virusul care a se răspândește în totă lumea i-ar putea fi fatal.

Cum se protejează Oana și Viorel Lis de coronavirus

Oana Lis a mărturisit că la început nu a luat în serios apariția virusului, dar pe măsură ce s-a răspândit, iar acum a ajuns și în România, este din ce în ce mai îngrijorată.

“La început am luat totul în glumă, dar acum văd că se îngroașă gluma. Apar zilnic noi cazuri. I-am luat medicamentele lui Viorel și am redus ieșirile. Mi-e dor să mai ies la mall. Trăim vremuri grele. Sa ne vedem sănătoși”, a declarat Oana Lis pentru Click.ro

Citeste si: Carmen Şerban îl contrează pe Serghei Mizil în problema românilor din Italia care fug de coronavirus: „Buni sau răi, ai noștri sunt ai noștri și nu este OK ca să închidem ușile”

Citeste si: Mărturia halucinantă a unui şofer de tir care s-a întors din Italia: “Au zis că mă sună, dar...” Ce decizie a luat românul

Soția fostului primar și-a închis cabinetul psihologic

Oana Lis și-a închis pentur o perioadă cabinetul psihologic din cauza coronavirusului.

”Am închis cabinetul. Nu banii sunt importanți acum, ci sănătatea noastră. Transmit condoleanțe familiilor victimelor. Nu mai dau consultații decât online. S-a creat o adevarata isterie. Eu zic că e important să nu intram în panică”, a mai spus Oana pentru sursa citată. (Citeste si: Ce este „SCENARIUL 3 de coronavirus”?)

Oana Lis a luat licența! "Gata, am terminat! Sunt și eu cineva" - Ce note a obținut

Soția fostului primar Viorel Lis a anunțat pe pagina ei de Facebook că a devenit psiholog cu acte în regulă. Oana Lis a dat examenul de licență și l-a promovat!

Pe pagina ei de Facebook, Oana Lis a dat vestea cea mare.

"Gataa, am terminat azi examenul de licența. Am luat 8,80 in scris si 10 la oral!!! Sunt super fericita! Si mândra de mine! In sfârșit, sunt si eu cineva! Doamna psiholog Oana Lis!!! Incantata de cunoștința! Gata, puteți sa ma felicitați, sa ma pupați, alea-alea!", a scris Oana Lis pe site-ul de socializare.