„Am «zburat» cu fața de asfalt” Cristina Șișcanu a fost victima unui accident teribil de motocicletă! Cu ce probleme a rămas în prezent?! Nu a uitat nici acum prin ce a trecut pe când era doar un copil

Cristina Șișcanu și-a deschis sufletul în fața admiratorilor săi din mediul online și le-a povestit una dintre cele mai neplăcute întâmplări din viața sa din perioada în care era doar un copil, care a avut consecințe chiar în viața de adult, până în prezent. Soția lui Mădălin Ionescu a avut parte de un accident de motocicletă în urma căruia s-a ales cu dinții rupți.

Din cauza acestei întâmplări, prezentatoarea TV s-a ales cu proleme la dantură, fiind nevoită de la o vârstă fragedă să-și facă o reconstrucție a danturii.

Cristina Șișcanu a povestit că se afla cu unchiul său pe motocicletă, după ce a insistat foarte mult să fie plimbată, iar întâmplarea face ca, după puțin timp, să cadă și să se lovească agresiv cu fața de asfalt, lucru care i-a adus multă durere, dar și multe bătăi de cap pe parcursul vieții.

Cristina Șișcanu, accident nefericit în copilărie

Pentru a-și rezolva situația, Cristina Șișcanu a decis să-și refacă dinții după ce a terminat liceului, după terminarea celor 12 clase, însă problemele nu au încetat nici până în ziua de astăzi. Chiar dacă au trecut ani buni de atunci, vizitele la medicul stomatolog au fost dese în ultima vreme pentru prezentatoarea TV.

„Vreau să vă împărtășesc o situație pe care am avut-o în copilărie. Am avut un accident, cred că aveam vreo opt ani, cam așa. A venit unchiul meu la noi, Dumnezeu să-l ierte, nu mai e printre noi, a murit în perioada pandemiei, a venit la noi, avea o motocicletă și eu am insistat să mă plimbe un pic și el a cedat insistențelor mele. Am mers în spatele lui, el a mers încet, dar nu știu ce s-a întâmplat, m-am desprins de el și a fost horror. M-am învârtit în aer, m-am dus cu fața de asfalt, dar țipând sau fiind cu gura deschisă m-am dus cu dinții de asfalt, iar ăștia din față s-au rupt. Eram toată plină de sânge pe față, julită. Atunci mama m-a dat cu ceva medicamente pe față vreo 2-3 săptămâni, exista riscul să rămân cu semne, însă au dispărut.

Am făcut tot felul de investigații, nu am avut alte simptome, nu mi-a fost rău, nu am vomitat, nu m-a durut capul, am avut noroc că nu m-am lovit la cap, însă am rămas cu problema cu dinții rupți pe jumătate, dinții frontali. Niciun doctor nu voia să-mi facă nimic, așa că eu a trebuit să stau cu dinții rupți pe perioada școlii, vă dați seama de ce bullying am avut parte, dar mă știți, nu mă las ușor intimidată. După banchetul clasei a 12-a am fost să-mi fac dinții. Problema este că de atunci mi-a cedat o rădăcină și a trebuit să fac implant, dar din punct de vedere estetic nu am rezolvat problema 100%, pentru că ei mai migrează și sunt tot felul de probleme”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

