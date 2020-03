Meteorologii anunta vreme frumoasa si temperaturi neobisnuite pentru aceasta perioada a anului.

Spre deosebire de luna martie, in aprilie vremea se anunta mai stabila din punctul de vedere al valorilor termice. Fata de lunile anterioare, temperatura medie va avea o crestere evidenta, anunta ANM.

Prognoza meteo aprilie 2020. Saptamana 30.03 - 06.04.2020

Cum va fi vremea in luna aprilie. Temperaturile se vor incadra in mediile obisnuite acestei perioade. In zona de munte, vremea va fi mai rece. Meteorologii spun ca vor fi si valori termice neobisnuite acestui interval. Iata prognoza emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

In prima saptamana a lunii aprilie, temperaturile vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade în cea mai mare parte a tarii, dar mai ales în regiunile vestice si nord-vestice. Exceptie va face sud-estul Romaniei, temperaturile medii vor fi aici apropiate de cele normale pentru acest interval.

Meteorologii anunta ca regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile din sud, dar mai ales în partea de nord a Olteniei si Munteniei. In rest va fi apropiat de cel normal pentru intervalul mentionat.

Prognoza meteo aprilie 2020. Saptamana 6 - 13 aprilie

In saptamana 06.04-13.04, temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada în toate regiunile, posibil usor mai coborate în zonele montane.

Cantitatile de precipitatii estimate pentru acest interval vor fi deficitare în cea mai mare parte a tarii, dar mai ales în regiunile vestice si sud-vestice.

Prognoza meteo aprilie 2020. Saptamana 13 - 20 aprilie

Temperaturile medii ale aerului vor fi usor mai ridicate decat cele specifice perioadei în regiunile estice, iar în rest se vor situa în jurul celor normale.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în toate regiunile.

Prognoza meteo aprilie 2020. Saptamana 20 - 27 aprilie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru aceasta perioada, posibil usor mai ridicate în regiunile extracarpatice.

Cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii tari.