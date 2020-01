Conflictul dintre Ella și Jador nu pare să se termine curând, mai ales că afirmațiile celor doi concurenți de la Puterea Dragostei se bat cap în cap. Pe de o parte Jador spune că nu mai există sentimente pentru Ella, iar pe de altă parte Ella spune exact contrariul. Între timp, Jador încearcă să flirteze cu celelalte concurente din casă și spune despre Andreea Pirui că este "ce trebuie". Mai mult, Jador spune că Andreea Pirui ar fi făcut relație cu el dacă nu ar fi fost Marius.

Jador: Pirui, ai vrut să e pupi cu mine? De fapt, ne-am pupat, scuze.

Andreea Pirui: Când? Mincinosule! Nu te-am căutat, nu ți-am scris să ne vedem. Nu a fost nimic între noi doi.

Jador: Nu ai zis să ne vedem?

Andreea Pirui: Când ți-am spus? Eu am toate mesajele. Nu mai minți că le aduc aici, Jador.

Jador: Ai uitat când ai zis, 'Jador hai să ne vedem că vreau să îl părăsesc pe Marius?'

Andreea Pirui: Jador tu vrei să o faci geloasă pe Ella. Eu știu. Eu știu tactica ta. Jador, dar de ce ai făcut atâtea vlogguri și story-uri dacă nu îți pasă de Ella?

Jador: Nu am spus niciun moment că nu am ținut la ea. De ținut am ținut. Acum nu mai există nimic.

Ella: Acum câteva zile, frate, ai plâns, joi seară. Hai că mi-e dor de tine.

Andreea Mantea: Tu ai supus-o pe Ella la un test? Să vezi dacă pleacă sau nu? L-a picat?

Jador: Da.

Puterea Dragostei: Mircea este suspectat că ar fi căsătorit

Mircea de la Puterea Dragostei este luat în vedere de Andreea Oprică, care este interesată să își facă o relație în casă. Pe de altă parte și Mircea este interesat de fetele singure din casă, dar i-a spus Andreei că este mult prea vulcanică pentru el. Cu toate acestea, el a lăsat o ușă deschisă.

„Îmi doresc foarte mult să ne cunoaștem și noi și îmi doresc să fie și reciprocitate, dacă se poate chestia asta.”, a spus Mircea.

Mircea este luat la rost de Andreea Mantea, care îl întreabă dacă este căsătorit.

„Mircea, ești căsătorit?”, îl întreabă Andreea Mantea pe noul concurent din casa Puterea Dragostei.

a răspuns concurentul.