Bianca a dezvăluit secretul Bernei. Cum a reacționat Philip

Andreea Pirui: Nu-mi pasă de niciunul. Nici mie nu mi-ar plăcea ca el să facă un top și să pună alte fete pe lângă mine. Pentru el trebuie să fiu doar eu și el pentru mine, atât.

Puterea Dragostei 9 aprilie. Gabriel, atac virulent la adresa Andreei Oprică: „Ești penibilă!”

Bianca: Mai devreme ai spus că-mi place de Iancu.Andreea Oprică: Ia și controlează-te! Ieși afară din casă!

Gabriel: Decât să plâng pe aici cinci luni de zile și să fiu penibilă, mai bine așa, crede-mă!

Andreea Oprică: Bravo mie! Am luptat și-l iubesc și mor după el. Uite ce bărbat ai în dreapta ta. Băiatule, eu nu sunt ca tine. Mai vorbești cu fosta nevastă, dar de fapt am o relație la Puterea Dragostei.

Gabriel: Vorbesc cu cine vreau, atât timp cât îmi permit.

Puterea Dragostei 9 aprilie. Andreea Pirui o face praf pe Oprică: „Bătrâno! Ești în călduri. Nu știi cum să-i atragi atenția lui Andy?”

Andreea Pirui: Ești în călduri și nu știi cum să-i mai atragi atenția lui Andy. Oricum nu i-o atragi.

Andy: Când dansa cu Jador pe mese... și tu erai în călduri atunci.

Andreea Oprică: Da, normal!

Andreea Pirui: Bătrâno! Nu vreau să vorbesc cu tine, vreau să vorbesc cu tânărul de Andy.

Puterea Dragostei 9 aprilie. Gabriel, convins că Ramona e interesată de el: „Ești leșinată!”

Ramona: Dacă voiam și-mi plăcea cu adevărat de tine, eu încercam!

Gabriel: Ai încercat, asta zic!

Ramona: Ți-am dat eu vreun semn vreodată?

Gabriel: Pentru ce te certai cu Daiana?

Ramona: Din ambiție, așa am vrut eu să fac!

Gabriel: Dacă te băgam în emisiune, deja erai pe jos...

Ramona: Eram leșinată că a venit prințul din Dubai!

Gabriel: Ești!

Ramona: Du-te de aici! N-am eu treabă cu tine!

Puterea Dragostei 9 aprilie. Ceartă între cele mai apropiate concurente, Andreea Pirui și Ligi: „M-am certat cu Oprică pentru ea”

Andreea Mantea: Ce s-a întâmplat?

Ligi: Nu știu. Ea să-mi spună. Astăzi mi-a aruncat niște chestii pe care nu le înțeleg.

Andreea Oprică: M-am certat cu Oprică pentru ea.

Ligi: Acum te-ai certat pentru mine? Așa vrei tu să pară.

Cătălin: Dacă mă asculta Ligi măcar 2%, ce bine era în emisiunea asta!

Ligi: Stai liniștit! E ok! N-ai tu cuplu cu mine. Eu am drumul meu și-l știu foarte bine.

Puterea Dragostei 9 aprilie. Bianca a dezvăluit secretul Bernei. Cum a reacționat Philip când a aflat: „Era o chestie pe care...”

Andreea Mantea: Bianca, i-ai spus secretul lui Philip?

Bianca: Eu am vorbit ceva cu Philip în pauză. Poate n-a înțeles ce am zis. dacă n-a înțeles, nu mă interesează. Eu i-am spus ce am avut de spus.

Berna: Ce vrei să spui Bianca?

Philip: Era o chestie pe care o știam și eu. Nu mă deranjează.

Puterea Dragostei 9 aprilie. Cătălin, avertisment la adresa Ligiei: „Toată lumea te folosește și tu nu-ți dai seama”

Ligi: El nu trebuia să aducă chestia asta. Dacă a vrut să-i spună fetei, trebuia să-i spună în față. Acum cad de proastă fața femeii respective.

Cătălin: Ai picat prost pentru că nu-ți merge mintea deloc. Toată lumea te folosește și tu nu-ți dai seama.