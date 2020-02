Andreea Oprică de la Puterea Dragostei a izbucnit după ce Bianca Comănici i-a atras atenșia că vorbește, mult tare și acoperă alte persoane. Andreea a luat foc și aproape că a urlat la Bianca, dar când a văzut că Bianca nu vrea să intre în jocul ei, a început să arunce cu acuzații grave în cuplul Bincăi cu Livian.

„Vezi ce are Bianca asta, Livian, că de când ai plecat i-au luat-o hormonii razna. Nu știu ce are. Ia și ți-o stăpânește ca să nu mă iau de ea că și așa am o stare nasoală, ai înțeles? Ori ți-o stăpânești tu ori ți-o stăpânesc eu. De ieri nu știu ce tot ai”, i-a spus Andreea Oprică lui Livian.

Livian a intervenit în scandalul dintre iubita lui și Andreea Oprică și a spus că Oprică se comportă așa din cauză că est nervoasă pe Ionuț. După ce Andreea Oprică a repetat de mai multe ori că Biancăi „i-au luat-o razna hormonii razna”, Livian a intervenit și a subliniat existența anumitor zvonuri.

Livian de la Puterea Dragostei s-a întors în emisiune și a intervenit în duscuția dintre Bianca și Andreea Oprică

Livian a lipsit de la Puterea Dragostei timp de câteva zile, iar când s-a întors a aflat că se vorbește despre faptul că el și Bianca ar petrece prea mult timp în camera de hotel împreună. Concurentul a intervenit și a întrebat-o pe Andreea Oprică de unde au pornit aceste zvonuri.

„Am auzit că se tot vorbește cum întârzie Bianca că e cu mine la hotel. Ai zis tu că „i-au luat-o razna hormonii razna”. Nu zic că tu ai zis.”, i-a spus Livian Andreei.

Însă această întrebare nu a făcut decât să amplifice cearta dintre Bianca și Andreea Oprică.

Andreea Oprică: „Ești o leșinată. E o molie, ce, am jignit-o? E adevărul. Țăranco, te fac să plângi, crede-mă! Ați făcut sex aseară sau nu ați avut timp? Nu ați avut timp, nu?”

Livian: