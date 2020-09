In articol:

Radio Impuls isi surprinde zi de zi ascultatorii, costruind o adevarata comunitate de fani, prin continutul fresh si optimist al emisiunilor difuzate. Infotainment de calitate, cele mai iubite hituri, glume pe banda rulanta si, nu in ultimul rand, o serie de surprize constand in premii semnificative pentru cei care sunt, zi de zi, pe frecventele radioului preferat, acestea sunt doar cateva dintre ingredientele care fac din Radio Impuls o statie apreciata, cu o crestere continua a numarului de ascultatori, in intreaga tara.

Incepand de astazi, Radio Impuls isi provoaca ascultatorii la joaca si premii importante! Concursul „Casca urechea!” se va desfasura in perioada 21 septembrie-18 decembrie si va oferi participantilor cate un premiu saptamanal, o pereche cool de casti, iar, la finalul concursului, Marele Premiu: o masina.

Tot ceea ce trebuie sa faca doritorii pentru a intra in concurs este sa asculte Radio Impuls de luni pana vineri, sa descarce aplicatia „Radio Impuls” ((disponibila in AppStore, GooglePlay Store) si sa introduca cuvantul cheie anuntat zilnic, in timpul emisiunilor. Acestia vor avea sansa sa intre in cursa pentru premiul saptamanal, dar si pentru premiul ce mare.

Extragerea premiilor saptamanale, in fiecare vineri

Zilnic, din ora in ora, paticipantii zilei precedente vor fi sunati de prezentatorii emisiunilor; iar daca vor raspunde cu sintagma „Ascult Radio Impuls”, isi vor asigura locul pe lista scurta pentru extragerea premiului saptamanal, ce va avea loc in fiecare vineri, in perioada concursului.

Extragerea castigatorului premiului saptamanal va avea in cadrul emisunii matinale „Scularea!”, intre 9:00 si 10:00. Norocosul care va fi sunat va trebui sa raspunda cu sintagma „Ascult Radio Impuls” pentru a intra in posesia premiului saptamanii respective, o pereche cool de casti.

Masina vine in decembrie!

Extragera Marelui Premiu va avea loc pe 18.12.2020, la aceasta participand toate persoanele care, in perioada concursului, au inscris in aplicatie cuvintele cheie corecte, indiferent daca au fost sau nu declarati castigatori ai unui premiu saptamanal.

In data de 18.12.2020, in matinalul „Scularea!”, se va extrage random un participant care va fi sunat in intervalul 9:00-10:00. Daca acesta va da raspunsul corect, „Ascult Radio Impuls!”, va fi declarat Marele Castigator si va intra in posesia masinii.

Mai multe detalii despre regulamentul concursului si pasii care trebuie urmati pentru inscrierea in concurs puteti afla accesand pagina oficiala:

https://radioimpuls.ro/regulamente/regulament-oficial-concurs-casca-urechea/ .