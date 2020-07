In articol:

Radu Banciu o atacă dur pe Andreea Esca, după ce vedeta ProTV a făcut mărturisiri luni seara despre experința ei și a familiei în lupta împotriva coronavirusului. El spune că Andreea nu a fost niciodată un exemplu pentru societate și că nu este un star.



„Andreea Esca n-a fost niciodată un om de dat exemplu cuiva, eu am spus mereu lucrul ăsta. Ea nu își făcea meseria cum trebuie, dar cei care nu o cunoșteau credeau că e un star, credeau că e ieșită din comun”, a spus el.

„O vedetă de televiziune nu se duce niciodată într-un club să danseze ca țoapa. Acolo se duc proastele”

Realizatorul Tv ajunge să desconsidere munca pe care o face prezentatoarea de știri și o acuză că a mers în club, deși meseria ei, spune Radu Banciu, nu îi permite astfel de distracții.

„În realitate ea nu făcea nimic, iar faptul că își desconsidera meseria, după ce citea jurnalul ăla de știri de pe prompter timp de 30 de minute, în fiecare seară a vieții ei era într-un club, se ducea la o petrecere. E ca și cum un scriitor de premiul Nobel, după ce ar termina de scris un roman, s-ar duce și ar face videochat. Ea venea, proasta si spunea 'Păi nu, nu, nu că nu-i așa. Una-i una și alta-i alta'. Când ești cine ești, nu ai voie să ai astfel de activități niciodată. Dacă ții la meseria ta, la instituția pe care o reprezinți, așa ceva nu se face. O vedetă de televiziune nu se duce niciodată într-un club să danseze ca țoapa. Acolo se duc proastele. Noroc că n-avea cine să-i spună asta. Denotă faptul că pe ea nu o interesa nimic, nu știe nimic”, spune jurnalistul.



„Este o rușine monumentală”

Realizatorul TV explică că un jurnalist nu își ia vacanță niciodată și o critică pe Andreea Esca pentru distracțiile care îi iau mintea de la muncă. Radu Banciu spune că prezentatoarea principalului jurnal de știri de la ProTV este o rușine monumentală.

„Ăsta nu este jurnalism. Jurnalismul înseamnă 24 de ore din 24, nu că te-ai dus în club și când ai ieșit au explodat trei bombe nucleare pe planetă și tu habar n-ai. Jurnalismul se face 24 de ore din 24. Nu ești în vacanță niciodată, nu te distrezi niciodată. Asta este pentru privitori, ăia au voie să facă ce vor.



Tu, care ești la pupitrul știrilor și care dai informația mai departe trebuie să ai un comportament exemplar, cum are Papa. Și el are concediu, dar nu se duce să danseze, trebuie să ai o ținută.



Pe ea nu o interesa decât să se ducă în cluburi, dovadă că una spunea la televizor și alta făcea în realitate, nerespectând niciun fel de reguli. Ăștia sunt idolii noștri? Este o rușine monumentală”, a declarat Radu Banciu în emisiunea sa de la Look Sport.