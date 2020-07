In articol:

Dan Negru este negru și de supărare. Prezentatorul TV trage un semnal de alarmă despre lipsa educației financiare din mass-media, care ar putea educa societatea să gândească proactiv spre mediul afacerilor. El spune că, în prezent, nu există nicio televiziune de business care să facă educaţie financiară în România.

„Vin 80 de miliarde. Hai să vedem cine le fură…”

Prezentatorul Dan Negru face o aluzie și scrie despre banii europeni, care urmează să fie alocați României, că vin, dar cineva îi va fura.

„Vin 80 de miliarde! Asta-i breaking news-ul. Zice James J Cramer, prezentatorul showului Mad Money : „cu cât o țară are mai puține programe media care să educe financiar populația, cu atât hoții care jefuiesc țara sunt mai mulți ! „La noi nu există nicio televiziune de business care sa facă educație financiară. La ei, CNBC și FOX News si-au triplat audiența. James J. Cramer face „Mad Money” la CNBC si e o legenda pe bursă unde a făcut juma’ de miliard de dolari. Abia apoi a intrat in tv. La noi puținele emisiuni financiare au prezentatori „coate-goale”, fără credibilitate. E ca și cum o femeie grasă îți dă lectii de slăbit. Cine ar avea interes sa existe educație financiară? Când ne-om da jos maștile vom rămâne in fundul gol. Vin 80 miliarde. Hai să vedem cine le fură…”, a scris Dan Negru pe Facebook.

„80 de miliarde pentru spitale și școli”

România a obținut suma impresionantă de 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene. Președintele Klaus Iohannis a declarat că este mulțumit de rezultatul obținut la Bruxelles.

Președintele Klaus Iohannis a spus că banii vor fi folosiți pentru a reface infrastructura în România, dar și pentru a construi spitale și școli.

„Tocmai s-a încheiat Consiliul European și am ajuns la un acord. Am ajuns la un acord foarte important pentru Europa, un acord extrem de important pentru România.

Iată că, după discuții foarte complicate, după negocieri foarte complicate, după patru zile și patru nopți de negociere, am obținut pentru România o sumă impresionantă de 79,9 miliarde de euro pentru proiectele europene, negocieri care ne permit acum să trecem la etapa următoare.

Vom folosi această sumă de 80 de miliarde pentru a reface infrastructura în România, pentru a construi spitale, școli, pentru a moderniza marile sisteme publice.

Este, de asemenea, foarte important de știut că o parte semnificativă din acești bani va fi folosită pentru relansare, pentru revigorare economică.

Repet, 79.917.000.000, deci 80 de mii de milioane de euro vom folosi pentru a pune în practică, pe de-o parte, planul pentru bugetul multianual 2021-2027, un plan la care lucrăm împreună cu Guvernul deja din ianuarie și în cel mai scurt timp va fi finalizat, pentru a fi pregătiți să începem implementarea, iar, pe de altă parte, lucrăm de-o vreme bună deja la planul național de relansare, care va fi prezentat Comisiei Europene, pentru a primi fondurile pentru relansarea economică.

Iată, deci, că până acum ne-am pregătit bine, am obținut un rezultat frumos.

Încă o dată, este o zi importantă pentru România, o zi importantă pentru proiectul european, și vom merge mai departe, fiindcă acești bani trebuie folosiți pentru reconstrucția României", a declarat Klaus Iohannis.