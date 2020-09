Raed Arafat, șeful DSU

Raed Arafat a făcut un anunț pe pagina personală de Facebook în urma atacurilor unei televiziuni de știri. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a publicat un document primit de la DNA, care arată că nu are nicio calitate în niciun dosar care ar fi fost deschis de instituție.

Secretarul de stat în Ministerul de Interne a întrebat procurorii Direcției Naționale Anticorupție dacă există vreun dosar penal pe numele lui. Răspunsul primit a fost publicat pe Facebook.

Documentul de la DNA

„Ca urmare a atacurilor continue aduse la adresa mea, diseminate opiniei publice de catre postul de televiziune Romania TV, prin care, pe baza unor informatii care ar fi date pe surse, numele meu ar aparea in dosare de coruptie înstrumentate de DNA, am inaintat saptamana trecuta Directiei Nationale Anticoruptie o adresa in vederea stabilirii dacă mă aflu in calitatea de suspect sau inculpat in vreun dosar penal aflat pe rolul institutiei amintite anterior.

Astazi, in urma raspunsului DNA, pe care il atasez mai jos, se constata clar ca numele meu NU apare asociat vreunei calitati de suspect sau inculpat in cauzele penale instrumentate de Directia Nationala Anticoruptie.

Doresc sa multumesc celorlalti reprezentanti media care nu au preluat aceste informatii neprobate, neadevarate, care au rolul evident de a-mi prejudicia imaginea publica!” a scris Raed Arafat, pe Facebook.

În urmă cu două zile, România TV a transmis o informație pe surse potrivit căreia Raed Arafat ar fi intervenit pentru deblocarea unui transport de măști venite din Turcia.