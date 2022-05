Raluca Moianu, despre o posibilă nouă iubire, la patru ani de când a rămas văduvă: ”Trebuie să fie un gentleman”. Prezentatoarea face destăinuiri dureroase din mariajul cu Marius Ancuța

In articol:

Ultimii ani din viața Ralucăi Moianu au fost unii foarte dureroși. Celebra prezentatoare a trecut prin două mari pierderi, care și-au pus amprenta asupra sufletului ei, dar cărora a reușit să le facă față.

În anul 2017, vedeta și-a pierdut tatăl, iar un an mai târziu, soțul ei, în urma unui diagnostic crunt, a pierdut și el lupta cu viața.

Raluca Moianu, o femeie văduvă, dar în echilibru cu viața

Astfel, de patru ani, Raluca Moianu își crește singură fiica, găsindu-și liniștea și refugiul în muncă. Însă, pe lângă partea profesională a vieții, omul de radio spune că nu suferă de singurătate, prietenii pe care-i are ajutând-o să se mențină în echilibru. Cât despre o posibilă viitoare relație, Raluca Moianu nu crede că va mai putea să-și deschidă sufletul în fața vreunui alt bărbat.

Chiar și așa, moderatoare nu spun un ”nu” irevocabil iubirii, doar că, subliniază ea, nu caută pe nimeni și nimic, lăsând destinul să-și urmeze propriul curs.

”Nu ştiu. Nu cred (n.r. că-și maid ă voie să iubească)... M-am înecat în muncă, aşa mi s-a părut mai simplu atunci. Dar acum sunt în echilibru, nu caut ceva. Sunt sociabilă, am prieteni, ies, sunt mare fană board game-uri şi am nişte prieteni cu care joc "Trenuleţe". Am o viaţă destul de plină, nu mă plâng de singurătate. Dacă e să mai vină cineva în viaţa mea, va apărea, nu trebuie să-l caut eu. Și trebuie să fie un gentleman, altfel nu se poate”, a spus Raluca Moianu, notează okmagazine.ro.

Cât despre relația cu tatăl fiicei sale, Raluca Moianu o caracterizează a fi una plină de iubire, dar și destul de încercată.

Însă, indiferent de circumstanțe, Mario și Raluca s-au lăsat ghidați de puterea sentimentelor pe care le-au avut unul față de celălalt și așa au ajuns să își împartă viața până la ultima suflare.

Deși au fost separați o perioadă, Raluca Moianu crede că iubirea i-a dat ei rolul de a-i fi aproape la bine și la rău celui decedat, până când, din păcate, moartea i-a despărțit.

”Cumva, cred că ne îndepărtasem un pic şi aveam nevoie de o pauză ca să ne dăm seama că, de fapt, ne iubim. A fost doar un break. Ne-am împăcat şi viaţa noastră a continuat și, deşi pare o poveste tip telenovelă, probabil că destinul meu era să am grijă de el până în ultimul minut. A fost foarte complicat momentul în care s-a îmbolnăvit şi lunile acelea în care Mara l-a văzut, practic, stingându-se. Mi-a fost foarte greu, pentru că în 2017 a murit tata, care mă iubea foarte mult. El a fost ambasador şi mi-a dat un anumit tip de educație. Și, când simțeam nevoia să-mi acord timp să mă vindec, Mario (Marius Ancuţa, n.r.) a fost diagnosticat cu cancer şi, după fix opt luni, s-a prăpădit”, a mai adăugat fosta prezentatoare TV.