Raluca Podea a rămas mască atunci când a aflat ce au hotărât judecătorii! Ce se întâmplă în prezent în procesul dintre blondină și Brigitte Pastramă

Raluca Podea a primit o veste care a lăsat-o mască în privința procesului pe care l-a intentat împotriva lui Brigitte Pastramă. Între cele două există o rivalitate care pare să fie departe de a se termina.

Raluca Podea a primit o veste mai puțin bună

Noi informații au ieșit la iveală privind procesul de denigrare care era în plină desfășurare.

Între Raluca Podea și Brigitte Pastramă există o rivalitate de zile mari, generată de faptul că la un moment dat au împărțit același bărbat. În urmă cu aproximativ doi ani, Raluca i-a intentat soției lui Florin Pastramă un proces de denigrare în care îi cerea o daună morală de 10.000 de lei. Ulterior, Brigitte i-a răspuns cu aceeași monedă și i-a cerut daune cu aceeași valoare.

Potrivit Click, judecătorii au decis, inițial, că niciuna nu mai trebuia să îi plătească ceva celeilalte. Raluca nu a fost prea încântată de această hotărâre, astfel că a făcut recurs și a chemat-o, din nou, în instanță pe Brigitte. Aceasta nu a dorit să se prezinte, iar judecătorii au luat o decizie care a lăsat-o mască pe fosta parteneră a lui Florin Pastramă. Aceștia au decis să respingă recursul blondinei.

Brigitte Pastramă nu a vrut să se prezinte în instanță

Brigitte Pastramă nu a dorit să se prezinte în instanță, după ce Raluca Podea a făcut recurs la procesul de denigrare în care erau ambele implicate. Soția lui Florin Pastramă s-a mutat în Dubai de mai bine de un an, alături de familia sa, astfel că preferă să dea departe de tot felul de răutăți.

Aceasta a acuzat-o pe Raluca Podea că face aceste lucruri doar pentru vizibilitate în spațiul public.

„Unu la mână, eu nu mai locuiesc de un an în România. Doi la mână, e un recurs împotriva unei sentințe, nu un proces împotriva mea. Nu am de ce să fiu acolo, deoarece eu am o viață fără astfel de răutăți, aici. Cred ca face procesele astea doar ca să mai apară cu ceva legat de mine în presă”, a declarat Brigitte Pastramă, pentru Click!