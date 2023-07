Ramona de la Clejani dă totul din casă! Ce se întâmplă între ea și logodnic: „Este influențat”. Nimeni nu se aștepta să facă aceste dezvăluiri

In articol:

Ramona de la Clejani a fost extrem de sinceră și a vorbit, fără rețineri, despre relația pe care o are în prezent cu actualul ei partener de viață, care îi este și logodnic, Ady Paris. Cu toții ar spune că între cei doi tineri este numai lapte și miere, dar în realitate, însă, lucrurile stau diferit, asta pentru că artista susține că bărbatul este influențat de apropiații săi, care îl încurajează să rupă relația.

Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a ales să vorbească abia acum despre asta, explicând pe îndelete situația dintre ea și partener. Mai mult, vedeta mai spune că nu înțelege ce au cei din jur cu relația lor și de ce toți își doresc ca ea și Ady Paris să nu mai formeze un cuplu.

Citește și: Viorica și Ioniță de la Clejani, bucuroși de reîntâlnirea cu Johnny Depp. Ce cadou i-au oferit actorului de la Hollywood? „Ne-a fost foarte greu să alegem”

„Aseară i-am luat telefonul lui Ady și m-am uitat în telefonul lui, mai exact prin mesaje, și erau diverse mesaje pe care eu le-am citit și am văzut că a pus la cale cu alte persoane să ne despărțim. El la toate întrebările din acele sms-uri răspundea cu <da, mai este puțin și așa voi face>. Adică el s-a referit că mai este de puțin de cântat, până se termină nunțile, și o să pună stop relației. El este foarte influențat de apropiați, de familie…până chiar și de colegi. Îi spun că mai bine este să stea singur că este mult mai ok pentru el. Nu prea am vrut să vorbesc până acum despre asta, nu am vrut să fac circ, am lăsat ca timpul să rezolve totul. Pe 7 august facem un an de când suntem împreună și ei încă îl vor singur după atâta timp. Nu înțeleg de ce sunt așa și ce au cu relația noastră. Eu nu îi mai zic nimic. Să facă ce vrea! Este prea multă bătaie de cap. El o să decidă ce vrea să facă cu noi, dacă ne căsătorim sau nu”, a declarat, Ramona Manole, pentru Click!

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Membrii unei familii au murit după ce au decis să trăiască în cort, în natură. Rămășițele lor au fost găsite din întâmplare- stirileprotv.ro

Ramona și Ady și-au pus condiții unul altuia

De asemenea, cei doi parteneri au încercat să vorbească între 4 ochi pe baza acestui subiect, pentru a reuși în cele din urmă să ajungă la un numitor comun.

Se pare, însă, că discuția nu a fost de bun augur, asta pentru că Ady ar vrea Ramona să se oprească din a mai cânta, în timp ce artista i-a cerut bărbatului să renunțe la anturajul său, iar niciunul dintre ei pare că nu este de acord cu aceste condiții.

Citește și: Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani a fost jefuită. Ramona Manole s-a ales cu pagube de mii de euro, după ce i-a fost spartă casa: ”Cineva care mă tot filează”

Citeste si: „Urmează să am o întâlnire foarte importantă cu fostul soț și avocații noștri în fața procurorului.” Dana Roba va avea prima întâlnire cu soțul ei, la două luni de la incident- kfetele.ro

Citeste si: Sinead O’Connor a murit la doar 56 de ani. Ce s-a întâmplat? „Cu mare tristețe anunțăm decesul iubitei noastre Sinéad. Familia și prietenii ei sunt devastați și au cerut intimitate în acest moment foarte dificil”- stirilekanald.ro

Citeste si: Horoscop de weekend 29-30 iulie 2023. Unii nativi ar putea să-și întâlnească sufletul pereche- radioimpuls.ro

„Ne-am pus unul altuia condiții, Ady vrea ca eu să mă opresc de tot ceea ce înseamnă cântat, ceea ce nu voi accepta niciodată, iar eu i-am zis să termine cu orice anturaj cu toți prietenii lui, să aleagă între ei sau relația noastră de iubire” , a mai spus aceasta.

Ramona de la Clejani [Sursa foto: Instagram]