”S-a făcut praf” Ramona de la Clejani, accident grav de mașină. Ce decizie a luat bruneta, după ce a tras o sperietură soră cu moartea

Este mereu veselă și cu zâmbetul pe față, dar abia acum a vorbit public de tragedia prin care a trecut. Vorbim de fiica lui Ioniță de la Clejani, care a mărturisit că în urmă cu doar două luni a fost la un pas de moarte.

Un moment de neatenție, graba de a ajunge mai repede la fiica sa, condițiile meteo și faptul că era noapte, toate au dus-o pe brunetă în punctul de a-și pierde viața.

Ramona de la Clejani, accident grav de mașină [Sursa foto: Facebook ]

Ramona Manole, implicată într-un accident rutier

Din fericire, ea a scăpat fără nici o problemă, însă mașina pe care o conducea s-a transformat într-un morman de fiare.

Și asta pentru că, într-o curbă la stânga, Ramona nu a mai tras de volan și s-a oprit direct într-un stâlp.

Fapt ce a făcut-o ca de atunci să nu se mai urce la volanul autoturismului.

”Am avut un accident cu mașina în urmă cu două luni, am luat o pauză să nu mai conduc că îmi era teamă. M-a chemat fata mea, era la tatăl ei, și mi-a zis că o doare tare măseaua, eu m-am dus, era 11 noaptea, era foarte mare ceață, nu era un semn de circulație, era o curbă periculoasă la stânga, eu n-am văzut că nu era semnul și m-am dus tot înainte și am intrat într-un stâlp. M-am lovit așa puțin, dar nu foarte tare, mașina s-a făcut praf. Am zis de atunci că hai să nu mai conduc, tot timpul când mă urcam la volan vedeam asta...”, a spus Ramona de la Clejani, conform Spynews.

Astfel că, traumatizată fiind de cele întâmplate, Ramona a luat o decizie radicală. După ce și-a achiziționat un nou bolid, bruneta a decis să își angajeze și un șofer personal, ea fiind încă șocată de faptul că ar fi putut să moară în acea noapte.

Doar că a renunțat imediat la această idee, după ce a văzut că omul pe care-l angajase pusese ochii pe ea. Astfel, Ramona de la Clejani spune că a fost nevoită să se urce iar la volan, dar de data aceasta menționează că frica o face să fie mult mai atentă de fiecare dată.

”Acum recent mi-am luat o altă mașină și mi-am luat șofer ca să nu mai conduc. Mai tot timpul am visat că o să fac iar accident. Totuși, m-am urcat la volan, dar mi-am luat un șofer care să mă ajute și el a pus ochii pe mine, dar l-am lăsat deoparte când am văzut că mă filează, că nu mă vede ca pe o prietenă, am zis că lasă că o să fiu eu mai atentă la volan”, a mai adăugat cântăreața.