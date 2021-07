Ramona de la Clejani, terorizată de Fulgy: ”Vreau ordin de protecție”. Fiica nelegitimă a lui Ioniță, amenințată de fratele vitreg

Ramona si Fulgy 18:59, iul 5, 2021 Autor: Cristina Ionela

In articol:

Ramona de la Clejani se simte amenințată de fratele ei vitreg, Fulgy! Fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani este foarte îngrijorată pentru copiii ei și își dorește ca cineva să ia măsuri în acest sens, ba chiar vrea un ordin de protecție pe numele lui Fulgy.

Cântăreața a vorbit despre mesajele de amenințare primite de la băiatul lui Ioniță, în care Fulgy i-ar fi spus cuvinte dure.

„ Nu am vrut să intru în acest scandal cu Fulgy. Se pare că nu am cu cine să vorbesc. Vreau să se ia atitudine de această dată în România. Vreau ordin de protecție, mă simt în nesiguranță, eu și fetițele mele. Am copiii cu mine. Îmi este foarte frică”, a spus Ramona de la Clejani, la un post de televiziune.

Citeste si: Fulgy a reacționat după ce Ramona, sora vitregă, l-a acuzat că a amenințat-o. Fiul Clejanilor a izbucnit în lacrimi: „Să mă asculte individa asta”

Citeste si: Ioniță de la Clejani ar fi fost bătut de Fulgy! Lăutarul a sunat la 112 – GALERIE FOTO- bzi.ro

Ramona si Fulgy

Ramona de la Clejani, despre părinții lui Fulgy

Ramona de la Clejani a mărturisit că prietenii ei au sfătuit-o să meargă la poliție, după amenințările primite de la Fulgy. Cântăreața spune că vina este a părinților lui, care nu ar lua atitudine.

„ Toți prietenii m-au susținut și m-au îndrumat să merg la poliție. Eu vreau să știu un singur lucru, dacă eu am vorbit frumos, m-am comporta frumos, de ce să mă ameninți în halul acesta, de ce să-mi ameninți copiii? Cea mai mare supărarea a mea este că părinții lui nu iau atitudine. Acum întreb și eu statul român de ce acest băiat care crește căței, care crește maimuțe, care crește cine știe ce animale, de ce stă în libertate.

Citeste si: Fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, reacție dură la adresa lui Fulgy și a Margheritei: „Sunt copii fără minte. Sufăr pentru tata...”

Eu îl voi ajuta. Eu cu mâna mea îl bag în ospiciu pentru că a spus că vine să-mi violeze fetele, că vine să mă violeze și pe mine pentru că mama mea am luat-o de la aeroport și era mai mult leșinată, am dat cu apă pe ea pentru că a auzit discuțiile de acolo că totul este virtual și vă dați seama, numai mamă să nu fii, așa cum și doamna Viorica se bătea cu pumnii în piept că își iubește copiii, la fel îmi iubesc și eu copiii și familia”, a declarat Ramona, la o emisiune TV.