Ramona Olaru, ipostaze romantice cu un alt bărbat?! Se întâmplă la scurt timp după ce a dat de înțeles că relația ei cu Cătălin Cazacu s-a încheiat! Imaginea care i-a pus pe gânduri pe fani

Ramona Olaru se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate asistente TV de la noi din țară, iar vedeta reușește mereu să aducă zâmbetul pe buze fanilor ei, nu doar pe micile ecrane, atunci când apare la TV, ci și în mediul online, acolo unde îi înveselește mereu pe admiratori cu postările sale.

De asemenea, blondina este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Ei bine, însă, de precizat este că, recent, asistenta TV i-a pus pe fani pe jar cu ultima postare de pe Instagram, dat fiind faptul că apare în ipostaze romantice alături de un bărbat, la scurt timp după ce ea și Cătălin Cazacu au dat de înțeles că s-au despărțit. Totuși, nu se știe dacă tânăra a petrecut duminică seara alături chiar de Cătălin Cazacu sau de un alt bărbat, asta pentru că Ramona nu a dezvăluit detalii despre cel alături de care apare în respectiva fotografie.

Cert este că, blondina și bărbatul misterios au petrecut momente frumoase împreună, mai ales că asistenta TV a simțit nevoia să împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare. De asemenea, în dreptul imaginii, Ramona Olaru a scris: „Starea de duminică sarea”.

Ramona Olaru își dorește să devină mămică

Nu mai este un secret pentru nimeni că Ramona Olaru își dorește tare mult să devină mămică, fapt pe care l-a împărtășit cu fanii ei de fiecare dată când a avut ocazia.

Așa s-a întâmplat și recent, în cadrul unui interviu, atunci când asistenta TV a vorbit, din nou, despre dorința de a deveni mamă.

”Acum am ajuns să îmi doresc copilul cu un bărbat demn de a avea grijă de el, indiferent că noi suntem împreună sau nu. Până acum, la fel ca în alte proiecte, îl poți numi și pe ăsta proiect oarecum, la fel mă aruncam cu capul înainte și am zis «eu îmi doresc un copil, nu contează că ăsta e prost de bubuie sau că e nepotrivit ca tată, eu îmi doresc un copil, într-un fel sau altul mă voi descurca să îl cresc». Nu pot nici să mă judec că am gândit așa la vremea aia, dar nici să-mi dau un premiu. Dar acum, orice ar fi, simt că timpul trece, am aproape 34 de ani curând și atunci nu mai stau să mă gândesc cam cât îl duce pe el capul sau nu. Știu că eu pot să-mi cresc un copil și trăim vremurile în care niciodată nu ai siguranța că vei rămâne cu bărbatul respectiv sau cu femeia respectivă. Și acum lucrez, când termin programul. La 5-6, când ajung eu acasă și el probabil ajunge pe la 7-8, și atunci lucrez. Dumnezeu știe și le aranjează el când și cum trebuie, eu nu mă mai stresez, fac ce depinde de mine, adică acțiunea fizică și emoțională. Dar sunt aranjate toate!”, a spus Ramona Olaru, conform Cancan.