Rareș Bogdan, anunțul momentului despre cine va prelua ministerul Sănătății, dacă USR-PLUS nu vine cu o propunere: „Nelu Tătaru, Cristi Bușoi sau Andrei Baciu"

Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, a explicat care sunt intențiile PNL în cazul în care cei de la USR-PLUS nu vor veni cu o nouă propunere pentru cel mai important minister în lupta contra coronavirusului.

În cazul în care aceștia nu vin cu o variantă pentru Sănătate, liberalii își vor asuma ei responsabilitatea, iar în fruntea ministerului ar putea reveni Nelu Tătaru sau să fie numiți Cristi Bușoi sau Andrei Baciu.

Rareș Bogdan, despre situația din Sănătate: „Le-om duce pe toate”

Vlad Voiculescu a fost demis miercuri din fruntea ministerului Sănătății la propunerea premierului Florin Cîțu, cu acordul sefului statului, Klaus Iohannis. Dan Barna a fost propus de către șeful Executivului pentru a prelua interimatul la Sănătate, însă acesta a refuzat, iar insituția risca să rămână fără conducere în plină pandemia de COVID-19.

Astfel, pentru ca această situație să fie evitată, Florin Cîțu s-a propus ministru interimar, iar președintele României a acceptat. PNL așteaptă propunerea USR-PLUS pentru acest sector vital în lupta contra virusului SARS-CoV-2, iar dacă aceștia nu vor vrea să numească pe cineva din partidul lor, Rareș Bogdan spune că PNL își va asuma responsabilitatea, iar un liberal va fi numit șef la Sănătate.

Mai mult, liderul liberalilor spune că vor rămâne la Guvernare, iar Cîțu va continua să fie la cârma țării. Acesta speră că USR-PLUS va lăsa orgoliul deoparte și îi vor găsi un înlocuitor lui Vlad Voiculescu cât mai repede.

„De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris si pentru noi, bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi. Noi suntem pregatiti, va asigur, sa asiguram si un inlocuitor si pentru sanatate, avem oameni valorosi, Nelu Tataru, Cristi Busoi, Andrei Baciu si altii. Noi ne dorim sa continuam in aceasta formula de coalitie dar in acelasi timp avem responsabilitatea guvernarii, nu vom da inapoi. De asemenea, nu ne sperie nici alegerile anticipate.

Nu urmeaza niciun alt episod. Criza se va incheia intr-un fel sau altul in cateva zile. PNL ramane la guvernare. PNL nu-si va da jos propriul guvern dupa modelul PSD-ului lui Dragnea. Citu va ramane premier. Iar cei din USR PLUS sper din tot sufletul ca vor gasi un inlocuitor pentru dl Voiculescu(...) Cred ca vor intelege colegii nostri de la USR PLUS ca e mai important sa guvernam Romania in aceasta perioada critica", a spus Rares Bogdan la un post de televiziune.

Rareș Bogdan: „Nu renunțăm nici la Florin Cîțu, nici la guvernare”

Prim-vicepresedintele PNL este de părere că nu este momentul unei schimbări în formula actuală guvernamentală și nici loc de negocieri politice, de vreme ce România este deja greu încercată de o criză sanitară fără precedent generată de virusul SARS-CoV-2.

„Exista formula prin care criza se incheie printr-o inlocuire a dlui Voiculescu, asta e cea mai normala, noi nu credem ca se intampla altfel, iar daca nu se va incheia prin inlocuirea dlui Voiculescu, sper ca toti cei responsabili din USR PLUS sa continue, iar noi vom continua cu mandatul dlui Voiculescu preluat de dl Citu si delegat dlui Baciu pentru a guverna Romania. Noi nu renuntam nici la Florin Citu, nici la guvernare, pentru ca in acest moment nu este loc de negocieri politice si schimbari de formule guvernamentale.

Eu cred ca domniile lor inteleg responsabilitatea actului de guvernare si inteleg ca nu suntem permanent in campanie electorala. Sa merge mai departe, nu cred ca orgoliile vor intuneca ratiunea lui Ciolos, Barna, Tudorache, Pislaru. Sunt convins ca vor intelege momentul, nu ne vor impinge spre un guvern minoritar, nu vor parasi guvernarea.

Noi suntem pregatiti pentru absolut orice, important este sa guvernam, sa aducem bani prin PNRR, sa aducem investitii straine in Romania", a conchis Rareș Bogdan.