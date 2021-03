Răsturnare de situație! Agresoarea Mirelei Vaida este în libertate?! "Poate face victime"

In articol:

Agresoarea Mirelei Vaida este în libertate?! Prezentatoarea de televiziune a făcut anunțul momentului despre femeia din Iași.

Noi detalii șocante apar despre femeia din Iași, care a atacat-o pe Mirela Vaida, în timp ce era live la TV. Prezentatoarea de televiziune a spus, ieri, 24 martie, că agresoarea ei a fost externată de la Spitalul Obregia din Capitală și că se află în libertate la momentul actual.

Oamenii legii ar fi considerat că aceasta nu reprezintă un pericol.

Citeste si: Agresoarea Mirelei Vaida și-ar fi premediat fapta! Dezvăluiri șocante despre scandalul momentului: "Mă duc la emisiune.."

În continuare, Mirela Vaida susține că este extrem de speriată la momentul actual pentru viața ei, chiar dacă a depus plângere penală.

Citeste si: Noi restricţii la nivel naţional în weekend. Joi se decide dacă magazinele vor fi închise la 16.00, iar circulaţia restricţionata după 20.00- bzi.ro

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ”Să îmi dai banii, să îmi dai banii”.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă. Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a povestit prezentatoarea tv, șocată de incident.

Mirela Vaida

Mirela Vaida, mesaj pentru procuror

În cadrul emisiunii pe care o prezintă, cântăreața i-a transmis un mesaj procurorului care se ocupă de soluționarea cazului.

Citeste si: Soțul Mirelei Vaida, gest impresionant pentru siguranța prezentatoarei tv! Ce s-a schimbat după ce a fost atacată în direct

“Domnule procuror, aveți tot respectul meu, dar… din vigele mele cunoștințe juridice, dacă este doar amenințare asupra mea, care este diferența dintre un om care mă amenință în spațiul online sau îmi strigă pe stradă și o femeie care intră în platou, cu un pietroi în mână, spre capul meu și care mai rostește și cuvinte de amenințare cu moartea?

Vă rog, luați în serios această situație. Dacă este doar amenințare, această femeie va fi eliberată și va da în cap cuiva care nu se va feri. Poate face victime. Când o prind o omor, deci ea se întoarce. A venit cu un bolovan de 4 kg. După ce e liberă pe străzi, se poate întoarce aici?

Dumneavoastră de partea cui sunteți? Știu, și mie îmi e milă, dar este un pericol social. Efectul asupra vieții mele, trauma pe care o trăiesc în aceste zile, este același, chiar dacă este bolnavă, chiar dacă era sănătoasă”, a afirmat Mirela Vaida, în direct.