In articol:

Agresorul vloggerieței Tequila (Bianca Adam, pe numele real) nu este R.R., fost consilier local la Chiajna, din partea ALDE, dat afară din partid în urmă cu 3 ani din cauza unui conflict asemănător cu cel de acum. Acesta fusese prezentat inițial de toată presa drept agresorul tinerei, care ar fi parcat în apropierea unei săli de sport deținută de aceasta și i-ar fi distrus o placă de marmură.

Vloggerița Tequila a dezvăluit pe canalul ei de Youtube că agresorul ei nu este R.R. și a făcut apel la fani și media să nu-l mai implice pe acesta în poveste.

Vloggerița Tequila nu a fost bătută de ex consilierul ALDE! Bianca Adam: ”Nu-l mai implicați”

”...nu am vrut să răspund la ură cu ură. Motiv pentru care nu am divulgat identitatea agresorului. Care, by the way, nu e R.R. Eu nu am declarat niciodată nici un nume, implicit nu am declarat niciodată nici un R. Oamenii și presa au preluat numele ăsta din simple comentarii cu speculații, pe care de asemenea, am încercat să le șterg. Ok, am trecut peste asta, nu este niciun R, nu-l mai implicați.

În schimb, adevăratul agresor a apărut și a declarat public numai nenorociri și aberații la care mă simt nevoită acum să vin cu un răspuns. A decis să iasă public cu mască și fără nume, deci îi respectăm decizia, că suntem de treabă”, a explicat tequila în cel mai nou vlog al său.

Citeste si: Iubita vloggerului Colo a primit avansuri sexuale explicite pe Instagram: ”Te-aș...”! Alexandra, răspuns genial care i-a închis gura definitiv ”hărțuitorului”!

Citeste si: Prima reacție a vloggeriței Bianca Adam după ce presupusul agresor a oferit imagini și declarații presei: „Din respect...”

Citeste si: Premieră în lume! Se cere eliminarea totală a vloggerului Colo de pe Internet! Câți români au semnat scrisoarea către Youtube, Facebook și Instagram?

Vloggerița Tequila nu a fost bătută de ex consilierul ALDE! Totuși, cine e adevăratul agresor al Biancăi Adam?

Bianca Adam nu a dezvăluit nici acum numele adevărat al agresorului ei, preferând să lase justiția să-și facă treaba. Vă reaminitm că în urma scandalului de acum două săptămâni, vloggerița și iubitul ei s-au ales cu răni și vânătăi la picioare, mâni și cap, depunând plângere împotriva a gresorului lor la poliție. La rândul lui, și afaceristul a depus plângere pe motiv că a fost atacat cu un spray lacrimogen.

Presupusul agresor al vloggeriței Tequila a acordat un scurt interviu unui post de televiziune în care a apărut cu mască, fără să-și dea numele și a susținut că nu a lovit pe nimeni, deși în imaginile în care chiar el le-a pus la dispoziție se vede cum aruncă cu telefonul pe care i-l smulsese Biancăi în capul iubitului ei.