Răsturnare de situație la Survivor România. Este rândul lui Jador să fie acuzat de furt. Zanni dezvăluie cum acționează Faimosul. „Așteaptă un moment de neatenție și..” 

Elena Marin a declanșat un scandal uriaș în echipa Faimoșilor după ce a susținut că cineva din echipă i-a furat mâncarea în repetate rânduri. Deși Zanni era cel despre care se credea își însușea pe ascuns bunătățile colegei sale, iată că Faimosul face o acuzație gravă la adresa lui Jador.

După ce a fost acuzat de Elena Marin că i-a furat mâncarea, Zanni încearcă să facă lumină în aces caz. El spune că este nevinovat și că nu s-a atins de hrana colegei sale, însă este sigur că Jador este vinovat pentru toate neînțelegerile din grup.

Artistul susține că Jador nu doar că fură mâncarea celorlalți, ci are o strategie care să-i slăbească psihic. Zanni susține că manelistul ar face mici gesturi care stârnesc tensiuni în echipă, ca mai apoi el să fie cel care vrea să împace pe toată lumea.

„Sunt convins că e Jador, asta e strategia lui Jador. Mai face o de-asta când nu ești atent, nu fură de la oricine, ci de la cine nu e atent, și e foarte simplu pentru că mulți pleacă la plajă și nu își iau gențile. Așteaptă un moment de neatenție și ia de la oricine.

E îndeajuns să iei șosetă de la cineva și să o arunci aiurea să nu mai știe de aia, sau îi iei aia și o mănânci. El savurează momentul în liniște și când ne certăm apare Jador și spune să terminăm cu astea. Eu i-am spus că știu ce vrea el să facă aici”, spune Zanni.

Tensiusi uriașe în echipa Faimoșilor. Moroșanu: Zanni o jgnește prea mult pe Elena

Discuțiile aprinse din echipa roșie ating cote înalte, după ce Zanni a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sentimentală a Elenei Marin. Cătălin Moroșanu consideră că gestul acestuia a

venit după ce Faimoasa l-a acuzat că i-ar fi furat mâncarea.

Luptătorul susține că Zanni exagerează prea mult cu jignirile la adresa Elenei Marin și că practic își terorizează coechipiera. „Zanni, o jgnești prea mult pe Elena, nu e ok, ce ți-a făcut? Te-a acuzat că i-ai furat îi spui o dată, nu e ok. O terorizează pe Elena, mereu îi spune că are nevoie de vopsea, că e urâțică, mie nu-mi plac lucrurile astea”, spune Moroșanu.

Elena Marin încearcă să îngroape securea războiului, însă susține că vrea ca publicul de acasă să-și dea seama de cum este Zanni în realitate. „El a început cu jignirile când am venit de la spital, el m-a făcut frustrată și a dat în mine cu tot ce s-a spus, nu mai repet jgnirile, înainte să vin de la spital.

Nu vreau să mai dau curs oricât m-ar provoca și o să stau în banca mea, dar sper ca publicul să vadă toate lucrurile astea și să se vadă că el încearcă să se scoată după toate acțiunile lui de după și că situația nu stă chiar așa și că lucrurile au pornit nici eu nu știu de la ce”, a declarat Faimoasa.