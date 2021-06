Războinicii își umilesc adversarii în meciul pentru imunitate la Survivor România. Faimoșii fac nominalizări: „Am dezamăgit persoanele care mă susțin!”

Războinicii 21:35, iun 25, 2021 Autor: Loredana Dobre

Primul meci pentru imunitate a fost câștigat de Războinici la Survivor România. Este a doua victorie pentru albaștri în această săptămână, după ce au și-au adjudecat recompensa.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Maria Chițu, Albert Oprea, Andrei Dascălu și Marius Crăciun s-au impus în meciul pentru imunitate la Survivor România cu scorul de 10-1. Sebastian Chitoșcă a reușit să aducă punctul de onoare pentru Faimoși.

Echipa Războinicilor

Războinicii se vor bucura de o masă fast food în Dominicană, pentru prima oară de la debutul competiției Survivor România 2021.

Andrei Dascălu: M-am simțit foarte bine. Este unul dintre traseele mele preferate. Mă gândeam înainte de joc că ar fifrumos să câștigăm. Mă bucur că am luat prima imunitate, dar treaba nu e făcută, pentru că mai avem un joc. Cu toții ne dorim să rămânem patru.

Treaba e făcută pe jumătate. M-am concentrat foarte mult pe imunitate, s-a văzut că am dat totul pe traseu. Așteptăm să câștigăm și al doilea joc și vom intră cu aceeași mentalitate.

Albert Oprea: Diferența a fost făcută de dorința foarte mare. Ne-am dorit cu toții ca săptămâna asta să luăm ambele imunități, pentru că sunt foarte importante. Au rămas cei mai buni Faimoși și ne dorim să mergem mai departe. Am avut determinare și ne-a avantajat și finalul. Am aruncat mai bine decât ei.

Andrei Dacălu și Marius Crăciun

Faimoșii fac nominalizări la Survivor România

După ce au pierdut imunitatea în fața Războinicilor, Faimoșii vor avea parte de un consiliu de nominalizare tensionat, pentru că se vor vota între ei.

Zanni: A venit o zi după multe alte zile în care nu am adus puncte, nu mi s-a întâmplat prea des. Am fost varză, Este traseul meu preferat, dar nu am simțit conexiune pe traseu. La final de joc văzând-o pe Elena că plânge mă întreb de ce e totul atât de dramatic pentru ea? Mă întreb dacă vine ziua să nu aduc puncte, unde e echipa să mă care în spate? Suntem trei oameni și nu mai avem cum să ne cărăm unii pe alții în spate. Dacă unul dintre noi dă mai puțin, pierdem. Este o deducție logică și nu ai cum să plângi pentru că dacă plângi înseamnă că momentul te-a surprins și nu ai cum să fii surprins.

Faimoșii

Elena Marin: Simt că dezamăgesc persoanele care mă susțin, familia, prietenii. Am avut discuția asta înainte de joc cu Andrei și Maria, care mi-au dat sfaturi. Eram foarte emoționată și le spunema că simt că vreau să câștig. Pun foarte mare presiune pe mine și am emoții mai mari acum și încercam să văd cum se simt ei. Când spuneți 3,2,1 încerc să mă concentrez și să las emoțiile deoparte, dar mă încarc. Îmi doream să câștigăm, dar sunt dezamăgită de mine, pentru că îmi doresc mai mult de atât.