Răzvan Botezatu se gândește la căsătorie: „Sper ca iubitul meu să îmi dea inelul”

Răzvan Botezatu vrea să se căsătorească. Fostul prezentator a surprins pe toată lumea cu declarațiile din ultima perioadă.

După ce a spus că trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un bărbat, se pare că vedeta își dorește să facă pasul cel mare.

Răzvan Botezatu este foarte apreciat în spațiul public și nu ezită să povestească fanilor tot ce se întâmplă în viața sa. De fiecare dată când a avut ocazia fostul prezentator a spus că în sfârșit și-a găsit marea dragoste, liniștea și fericirea de care avea nevoie. Răzvan Botezatu este foarte asumat și a recunoscut că persoana cu care se iubește este un bărbat și așteaptă să îi pună inelul de logodnă pe deget cât mai repede. Mai mult decât atât, acesta a vorbit și despre planurile de viitor pe care le are cu partenerul său de viață.

Răzvan Botezatu vrea să se căsătorească

Răzvan Botezatu este împlinit din punct de vedere personal.

Acesta se bucură de o relație frumoasă care îi aduce zilnic zâmbetul pe buze. Vedeta își dorește să se căsătorească și mai mult de atât, vrea să se așeze și la casa lui împreună cu iubitul său.

Răzvan Botezatu vrea să se căsătorească [Sursa foto: Instagram]

„ Iubitul meu este o persoană calmă, iar eu sunt o persoană care mă enervez mai repede prin urmare este un echilibru între noi doi. I-am zis că dacă este să ne mutăm împreună trebuie să facem două dormitoare, două băi. Eu sper ca iubitul meu să îmi dea și mie inelul, în viitorul apropiat, simt că este persoana cu care aș putea să îmi petrec tot restul vieții.

Chiar îmi doresc să mă căsătoresc cu el din tot sufletul meu. Simt că el este omul cu care mă potrivesc cel mai bine. Eu îi tot zic când îmi dea acel inel de logodnă și el îmi spune: «Cred că este o chestie psihică să știi că ești cu cineva oficial». El nu este cu lucrurile astea. Eu sper că printr-o vacanță să se pună în genunchi și să îmi zică”, a spus Răzvan Botezatu, pentru Click.

Răzvan Botezatu este într-o relație cu iubitul lui de doi ani

Răzvan Botezatu se poate numi un bărbat împlinit din punct de vedere sentimental. Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste împreună cu iubitul său și are numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Cei doi au avut timp doi ani să se cunoască, încât să vadă că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Răzvan Botezatu vrea să se căsătorească [Sursa foto: Instagram]

„ Sunt foarte fericit! Sunt cu el de doi ani, chiar acum i-am împlinit, recent. Iubitul meu are bani, mă plimbă foarte mult. Lui îi plac călătoriile și mie îmi plac dar pensia mea este foarte mică. Îmi face foarte multe cadouri, ne facem cadouri amândoi.

Pot spune că sunt în cea mai frumoasă perioadă a vieții mele. Sunt foarte fericit alături de el, chiar este un băiat super, de nota 1.000. Lui nu îi place să apară, el nu are nici Instagram, nici Facebook, nu are rețele sociale. Este puțin mai mare decât mine cu vreo doi ani, are o afacere prosperă.”, a mărturisit Răzvan Botezatu.

Iubitul lui Răzvan Botezatu nu dorește să fie în lumina reflectoarelor

Deși Răzvan Botezatu este foarte cunoscut și se bucură de un număr uimitor de fani, iubitul lui a ales să stea departe de celebritate. Nu îi place să fie recunoscut pe stradă sau să se vorbească despre el, așa că a ales să stea în umbră. Cu toate acestea, fostul prezentator TV, l-a descris cum a știut el cel mai bine, dar a și dezvăluit următoarele destinații de vacanță pe care le au în plan.

„ Este drăguț, înalt, cu ochii albaștri, blonduț. Pe stradă dacă mă recunoaște cineva el o ia înainte, mă lasă singur. Iubitul meu este foarte retras, nu vrea. Urmează acum să plecăm în Franța la ski, iar în ianuarie departe, la capătul lumii, nu știu unde, o să fie o surpriză”, a mai adăugat Răzvan Botezatu, pentru sursa citată.

Răzvan Botezatu vrea să se căsătorească [Sursa foto: Instagram]