Răzvan și Irina Fodor, părinți pentru a doua oară?! Declarații neașteptate ale prezentatorului de televiziune: "Ne-am tot gândit și.."

Răzvan Fodor și soția lui, Irina, vor deveni părinți pentru a doua oară?! Declarațiile neașteptate ale prezentatorului de emisiune.

În cadrul unui interviu, vedeta de televiziune a vorbit despre relația pe care o are cu Irina, dar și despre cel de-al doilea copil. Cei doi îndrăgostiți au împreună o fetiță, Diana, dar se pare că se gândesc la încă un copil.

Cu toate acestea, se pare că perioada aceasta nu este una deloc potrivită, iar soții așteaptă momentul potrivit.

"Ne-am tot gândit, dar niciodată nu a fost momentul. Cred că avem o problemă: ne simțim nemuritori! Eu fac 46 de ani, ea încă are timp, are 32 de ani, încă vorbim despre asta, dar mereu am avut câte ceva. De un an mai avem și nenorocirea asta de COVID, ea dacă ar rămâne însărcinată nu ar fi bine să se îmbolnăvească și, cum amândoi suntem activi și lucrăm în perioada aceasta, ar trebui mai întâi să ne vaccinăm, iar sarcina ar trebui să vină abia la 3, 6 luni de la vaccinare", a declarat Răzvan Fodor.

Răzvan Fodor, declarații despre povestea de iubire cu Irina

De asemenea, prezentatorul a mai adăugat faptul că au avut parte de și momente mai complicate de-a lungul reației, însă au trecut cu bine peste orice problemă, pentru că acesta susține că bărbatul și femeia perfectă există!

"Cred că cea mai prețioasă lecție pe care am învățat-o a fost că bărbatul perfect și femeia perfectă există. Am ascultat o mulțime de interviuri date de persoane cunoscute de la noi din țară și din străinătate în care se afirmă că nu ar exista femeia sau bărbatul perfect și nu i-aș contrazice, dar, din punctul meu de vedere, există atunci când dai de el sau de ea. Dar pentru acel moment, pentru acea întâlnire tu trebuie să fii pregătit!

Dacă de-a lungul vieții nu te-ai antrenat în sensul acesta, nu știi ce să ceri de la o femeie sau de la un bărbat, nu știi ce calități ai vrea de la omul de lângă tine, așa se întâmplă ca după doi-trei ani de relație să ajungi într-un moment de răscruce, să îți dai seama că nu te potrivești cu acea persoană. Acela este momentul în care oamenii sunt decepționați și pot rămâne cu impresia că nu există pereche perfectă. Ba da, există!", a declarat Fodor, pentru VIVA.