Reacția Biancăi Rus în scandalul cu Sânziana Buruiană. Motivul pentru care artista nu și-a ajutat prietena: „Câinele nu avea pașaport”

In articol:

Pe Bianca Rus și pe Sânziana Buruiană le leagă o prietenie de ani buni. Însă, în ultima perioadă, lucrurile au cam scârțâit între cele două.

Blondinele au ajuns să fie rivale și au uitat de prietenia lor, asta după ce artista i-a tras țeapă fostei asistente TV.

Citeste si: Sânziana Buruiană, defilare spectaculoasă pe podium cu fiica ei! "Ea mă aranjează pe mine" Detalii din culisele familiei ei| EXCLUSIV

Bianca Rus: ”Nu am putut să merg cu câinele pentru că nu are pașaport”

După ce Sânziana Buruiană a spus public că fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” nu a vrut să-i țină locul în emisiunea pe care o are în Ungaria, pentru a putea ajungea ea la tăierea de moț a fetiței sale, în România, contra cost, acum Bianca Rus reacționează.

Blondina recunoaște că spusele soției lui Nicolae Zuluf, cum că ar fi refuzat contractul pe motiv că voia să fie răsplătită înainte, dar și să aibă condiții de lux pentru câinele său, sunt cât se poate de adevărate.

Citeste si: “Nu plângi, mergi!” Prințul Charles le-a interzis fiilor săi să arate emoție la înmormântarea Prințesei Diana- kfetele.ro

Citeste si: Diana, prințesă de Wales, ultimele cuvinte. Ce a spus Diana imediat după accident și ce a vorbit ultima dată cu fiii săi. Fiul sau regreta si acum ultima conversatie..- bzi.ro

Vedeta spune că animalul ei de companie nu are pașaport, iar pentru că nu a primit inițial un contract, a refuzat categoric, conștientă fiind că-și va supăra prietena.

„Da, așa este. Nu am putut să îi țin locul Sânzianei. A fost vorba despre o televiziune din Ungaria, care trebuia să îmi trimită un contract. Contractul nu a mai ajuns, iar eu atunci am vorbit cu Sânziana la telefon. Nu am putut să merg cu câinele pentru că nu are pașaport. Totuși, vorbim de o țară străină, nu puteam să ascund câinele în poșetă. Dacă nu am semnat contractul, nu am putut să merg. Nu puteam să mă trezesc pe aeroport așa… într-o țară străină. Nu puteam rămâne cu bagajele singură, într-o țară străină”, este explicația oferită de Bianca Rus, conform Fanatik.

Citeste si: Sânziana Buruiană, însărcinată pentru a treia oară? Ce a declarat vedeta: ”Dragostea nu se împarte, ci se înmulțește”

Însă, cum prietenia dintre cele două blondine este una veche, se pare că această mică neînțelegere a fost rapid dată uitării.

Bianca Rus spune că Sânzi, așa cum îi spun apropiații, s-a supărat pe ea pentru că a pus-o în situația de a fi la un pas de a rata petrecerea fiicei, dar, chiar și așa, ea a ales să îi fie în continuare aproape în zilele de mare importanță.

„Ea s-a supărat pe mine, dar acuma, na… I-a trecut. Nu venea la ziua mea pe 8 august dacă era supărată pe mine, vă dați seama”, a mai spus artista.