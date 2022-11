Reacția Ioanei Simion, după ce s-a vehiculat că a dispărut de acasă cu două milioane de euro: ,,Sunt șocată”

In articol:

Ioana Simion s-a căsătorit în anul 2020 cu fostul tenismen, Ilie Năstase. Pentru fostul om al sportului căsătoria cu aceasta a însemnat cel de-al cincilea mariaj. În acești doi ani cuplul a trecut prin moment dificile, ba chiar s-a pus problema de divorț. Cea care a retras dosarul de divorț este chiar frumoasa brunetă.

Soția fostului tenismen, șocată de informațiile din online

În toată această perioadă, în spațiul public s-a tot vorbit de despre un eventual scandal între Ilie Năstase și Ioana Simion. Surse apropiate cuplului au declarat pentru cancan.ro că bruneta a dispărut cu două milioane de euro și că a părăsit locuința, însă fostul tenismen nu a avut până acum nicio reacție privind informațiile apărute în mediul online.

Revoltată de acuzațiile care îi sunt aduse, Ioana Simion a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a explicat care este mai exact situația dintre ea și partenerul său de viață.

Bruneta a specificat faptul că este șocată de ceea ce se întâmplă:

,,In primul rand, țin să vă anunț ca sunt șocată de acuzațiile grave aduse de soțul meu la adresa mea, prin intermediul presei. Vă relatez că ma aflu în locuința mea din București, iar în urmă cu aproximativ 30 minute, mașinile si locuința mea mi-au fost filmate. Soțul meu a afirmat faptul că nu știe de mine, de mai bine de o săptămână… lucru neadevărat, deoarece până luni ne-am aflat la ziua prietenei mele în Poiana Brașov, după care am plecat către Constanța împreuna cu soțul meu. În cursul zilei de marți, soțul meu și-a luat un rucsac cu lucruri personale și a plecat fără să-mi spună unde, iar eu am rămas în locuința din Constanța'', a scris Ioana pe pagina sa de Facebook.

Aceasta a mai declarat și că cel care lipsea cel mai des de acasă era chiar soțul său și că acuzațiile la adresa ei sunt false.

,,Ilie obișnuia să plece de acasă o perioadă de câteva zile, fără ca acesta să îmi spună unde pleacă sau ce face, eu respectându-i dorința. Am așteptat ca soțul meu să revină acasă, lucru care nu s-a întâmplat. Ulterior, eu deplasându-ma spre locuința din București, iar acest aspect poate fi verificat prin camerele de luat vederi ale complexului rezidențial unde locuim. Referitor la acuzațiile făcute asupra celor 2 milioane euro, sunt total neadevărate, lucru care poate fi demonstrat în fața organelor competente, dacă va fi necesar. Cu profundă dezamăgire, am fost nevoită să răspund acuzațiilor nefondate (...)”, a completat bruneta.

