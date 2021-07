Reacția lui Dan Bursuc la acuzațiile lui Fulgy: “Nu am de ce să comentez ce zice. E un…”

Fulgy și Dan Bursuc [Sursa foto: Instagram] 10:22, iul 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Scandalurile în care Fulgy intră aproape zilnic par fără de sfârșit. Fiul Clejanilor amenință tot mai multe personalități din lumea mondenă, ceea ce îi crează o imagine mai puțin benefică. Recent, cântărețul l-a acuzat pe impresarul maneliștilor, Dan Bursuc, că ar fi agresat-o pe sora lui, Margherita de la Clejani.

Tânărul de 23 de ani a încărcat, zilele trecute, un filmuleț pe Instagram, în care a făcut mărturisiri, cel puțin, surprinzătoare! Fulgy i-a adus acuzații grave lui Dan Bursuc și a mărturisit că mulți milionari vor intra la închisoare, după ce va termina tot ce are de spus.

“ Dacă duc până la capăt ce am de spus, mulți milionari ai României ajung la pușcărie cu sentințe de peste 25 de ani, tatăl meu, împreună cu colaboratorii lui ajung la pușcărie și sora mea câștigă 5-6 milioane de euro, ca victimă. Dintr-o prietenie sinceră, ce credeți că a făcut domnul Dan Bursuc, care are câți ani are, cu sora mea, minoră și copil influențat, ce credeți că a făcut?

Mă, să moară familia mea, pe ce am mai scump, de n-a agresat-o, la 13-14 ani! Eu am aflat mai târziu, pe la 18 și ceva când am fost dus la Lipatti și m-am întâlni toți copiii de lăutari care râdeau de mine și de ce i-a făcut Bursuc lui sor-mea .” a spus fiul Clejanilor în live-ul de pe social media.

Reacția lui Dan Bursuc

Cunoscutul impresar de manele a fost contactat în repetate rânduri de jurnaliști, însă Dan Bursuc a răspuns cu greu la telefon. Întrebat de către playtech.ro ce părere are despre acuzațiile pe care Fulgy i le aduce, impresarul a făcut o declarație scurtă, după care a închis telefonul.

„ E un prăjit și un terminat, nu am de ce să comentez ce zice ” a declarat Dan Bursuc.

Dan Bursuc s-a ferit întotdeauna de conflictele din showbiz și a preferat să se dea un pas mai în spate când a venit vorba de scandaluri mediatice.