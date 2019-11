În cursul acestei zile, complicele criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă, a fost reținut. Mama Luizei Melencu a transmis un mesj despre acest bărbat - cel cu o arsură pe mână. Femeia a mărturisit că a auzit despre el că a consumat băuturi alcoolice.

„Nu ştiu cât este de adevărat. Persoana asta de 46 de ani are declaraţia la dosar. Noi ieri (marţi – n.r.) am văzut dosarul, dar nu ştiu cât poate fi de adevărat. Omul acesta, până acum de ce n-a declarat? Într-adevăr, scrie omul ars, cum îl cheamă… Nici nu mai ştiu cum îl cheamă. Sunt bulversată. E vecin cu Dincă, da. L-am mai văzut. Nici nu ştiu cum să spun… Acesta e un om care bea, nu ştiu cât poate fi de adevărat. Probabil cineva l-a forţat, nu ştiu. Fane, Fane îl cheamă.

Pentru noi, orice pistă e importantă, dar nu ştiu cât poate fi de adevărat. De ce n-a declarat până acum? Nu m-am întâlnit cu el, dar noi am stat în Caracal 20 de ani. Eu ştiu că omul acesta era un om care bea. El e ars pe mâini. Eu nu mai ştiu ce a declarat că a făcut, nu mai ţin minte. El mergea prin curtea lui Dincă. Asta îmi amintesc că a declarat, dar când s-a ars la mâini nu-mi aduc aminte, în declaraţie, ce a scris. Trebuie să citesc iar să văd despre ce e vorba. Noi am studiat abia 19 dosare. Toate sunt 30. Am citit declaraţia din dosar. Că îl cheamă Fane, dar nu că a violat-o pe Luiza . Asta nu pot confirma că ar fi scris aşa ceva. Declaraţia lui este la dosar. Am dat peste o declaraţie de-a acestui Fane cu mâinile arse”, a declarat Monica Melencu pentru Mediafax.